Луцкий аэропорт признан резервным для Львовского на Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК ознакомился с состоянием подготовки Луцкого аэропорта к Евро-2012. Он сообщил, что в соответствии с новым поручением КМУ, Луцкий аэропорт признан резервным для Львовского во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Позже состоится подписание соответствующего соглашения между Луцким и Львовским аэропортами, сообщает пресс-служба ОГА.

И.ВАСЮНИК вместе с председателем облгосадминистрации Николаем РОМАНЮКОМ посетил Луцкий военный аэродром, на базе которого должен сооружаться современный грузо-пассажирский аэропорт, в соответствии с планом стратегического развития, утвержденного Институтом гражданской авиации "Украэропорт". Н.РОМАНЮК проинформировал И.ВАСЮНИКА о состоянии подготовки ОАО "Луцкое авиапредприятие" к Евро-2012, отметив что все работы осуществляются в соответствии с пообъектным планом-графиком подготовки транспортной инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата, согласованным с УЕФА.

В настоящее время уже разработан Генеральный план развития аэропорта, получено разрешение на составление проекта землеустройства по отведу земельного участка площадью 20 га, который граничит с территорией военного аэродрома и на котором будет развиваться инфраструктура аэропорта, готовится пакет документов по сертификации аэродрома. Принято решение областного совета о финансировании сертификации аэродрома, сообщил Н.РОМАНЮК.

Кроме того, Н.РОМАНЮК затронул вопрос строительства временного грузо-пассажирского терминала для обслуживания пассажиропотоков уже в 2010 году. Сертифицировав его, можно будет принимать самолеты гражданской авиации на аэродроме "Луцк", отметил он.