В Италии и Испании досрочно определились чемпионы по футболу

"Милан", проиграв в гостях "Удинезе", оформил звание чемпиона Италии вечным соперникам – землякам из "Интера".

Удинезе – Милан 2:1 (Дангостино 31 пен., Сапата 50 – Амброзини 93)

"Интер" (78 очков), который свой матч 36-го тура проведет сегодня с Сиеной, досрочно, за три тура сохранил титул лучшего в серии А. "Милан" (71) претендующий на второе место, находится в зоне достижения "Ювентуса" (67) и Фиорентины (64).

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"Барселона" (86 очков) стала 19-кратным чемпионом Испании после того, как мадридский "Реал" (78) проиграл матч 36-го тура.

Вильяреал – Реал 3:2 (Пирес 17, Кани 62, Капдевила 90 - ван дер Ваарт 46, Игуаин 88).

По сути, Барселона сняла сомнения еще две недели назад, разгромив "Реал" в Мадриде 6:2. На той неделе каталонцы также стали обладателями Кубка страны и вышли в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня вечером у Барселоны матч на Мальорке. Севилью, занимающую пока третье место (64), могут догнать Вильяреал (59) и Валенсия (59 и на игру меньше).