В рамках 37 тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Арсеналом" (0:0). Таким образом, манкунианцы набрали 87 очков и досрочно стали чемпионами Англии. Ближайшиий преследователь "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - набрал пока только 80 очков и уже не сможет догнать "МЮ".

В целом матч проходил при преимуществе "Арсенала", который много атаковал, но так и не смог забить ни одного гола. В то же время "Манчестер Юнайтед" опасно контратаковал. Кроме того, игроки "Арсенала" не успели за быстрыми нападающими "МЮ", в результате чего получили пять желтых карточек.

"Манчестер Юнайтед" стал чемпионом Англии в 18-й раз в своей истории и в третий раз подряд: манкунианцы были сильнее своих конкурентов и в сезоне 2007/2008, и в сезоне 2006/2007. До этого чемпионом Англии был лондонский "Челси".

В остальных матчах тура зафиксированы результаты:

Миддлсбро - Астон Вилла 1:1 (Тунджай 14 - Карью 57)

Ньюкасл - Фулхэм 0:1 (Камара 41)

Болтон - Халл Сити 1:1 (Стейнссон 26 - Фаган 47)

Сток Сити - Уиган 2:0 (Фуллер 69, Битти 76)

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 (Дефо 39, Кин 86 пен. - Божинов 65)

Эвертон - Вест Хэм 3:1 (Саа 38 пен., 76, Йобо 48 - Ковач 24)

17 мая в рамках 37-го тура премьер-лиги встретятся "Ливерпуль" с "Вест Бромвичем", а "Челси" - с "Блэкберном". В этих матчах может определиться, кто займет в этом году второе место. "Челси" сейчас на три очка отстает от "Ливерпуля". Следовательно, если лондонцы проиграют, а "Ливерпуль" сыграет вничью или выиграет, то именно последняя команда досрочно займет второе место.

Лента.ру