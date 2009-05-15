Янукович посадил на Донбасс Арене дикую вишню

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе поездки в Донецк посетил новый стадион «Донбасс Арена» и в парке, который сейчас обустраивается вокруг него, посадил дикую вишню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», В.ЯНУКОВИЧ вместе с президентом клуба Ринатом АХМЕТОВЫМ осмотрел чашу стадиона с высоты шестого яруса трибун и был впечатлен открывшейся картиной. По его словам, ощущение такое, как будто находишься на одном из прославленных зарубежных стадионов.

Р.АХМЕТОВ, со своей стороны, пригласил В.ЯНУКОВИЧА на торжественное открытие стадиона 29 августа и тот заверил, что будет обязательно.

Покинув чашу «Донбасс Арены», Р.АХМЕТОВ и В.ЯНУКОВИЧ прошли к месту, где на подступах к стадиону сейчас разбивается грандиозный парк. Не так давно президент «Шахтера», тренеры и игроки команды высадили здесь свои деревья. Р.АХМЕТОВ с удовольствием констатировал, что дубы прижились и вовсю зеленеют.

Неподалеку от них теперь обзавелся своим персональным деревом и В.ЯНУКОВИЧ. Он посадил дикую вишню, которая, по заверениям специалистов, исключительно красиво цветет.