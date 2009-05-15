Украина получила 6 звезд от УЕФА за распространение массового футбола

Украина получила наивысшую оценку Европейского футбольного союза (УЕФА) за распространение массового футбола в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС во время встречи 14 мая представителями Американской торговой палаты Украины в рамках подготовки Евро-2012.

«Вчера на заседании исполкома УЕФА Украина получила шесть звезд по Хартии массового футбола», - сказал Г.СУРКИС.

Он добавил, что это наивысшая оценка УЕФА, которую в Европе имеют всего шесть стран - Германия, Англия, Шотландия, Норвегия, Нидерланды и Украина.

По словам Г.СУРКИСА, это свидетельствует о том, что ФФУ занимается массовым футболом не меньше, чем профессиональным.

Целью таких усилий, отметил он, есть выявление и отбор талантливых молодых людей для их будущей подготовки и участия в профессиональном футболе. Также это даст возможность создать в Украине мощную футбольную сборную, в том числе и к Евро-2012.