Янукович шокирован тем, что увидел в Донецке

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ был приятно поражен увиденным масштабом строительства стадиона «Донбасс-арена».

Как передает корреспондент УНИАН, во время рабочей поездки 14 мая в Донецк В.ЯНУКОВИЧ вместе с президентом футбольного клуба «Шахтер» Ринатом АХМЕТОВЫМ посетил строительство стадиона «Донбасс-арена».

«Я был приятно шокирован сейчас, когда увидел эту арену», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что «в душе остается футболистом и очень любит этот спорт».

Говоря о подготовке Украины к чемпионату Европы по футболу 2012 года, лидер Партии регионов отметил, что сегодня в этом вопросе не происходит надлежащей активности властей.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что надлежащая подготовка к Евро-2012 начнется в ближайшее время.