В Польше ожидают почти 400 тысяч болельщиков на Евро-2012

В Польше на матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году могут приехать от 50 до 400 тысяч болельщиков. Как пишет Dziennik, такое мнение выразил директор Института туристики Криштоф ЛОПАЧИНСКИЙ.

«В очень оптимистичном сценарии считаем, что (на Евро 2012) будет около 400 тысяч человек. Правдоподобнее всего – 50 тысяч», - сказал он.

К.ЛОПАЧИНСКИЙ отметил, что количество людей будет зависеть от того, кто пройдет в финал, заметив, что в случае победы немецких и голландских команд болельщиков может быть больше.

Эксперт выразил мнение, что в Польшу с туристической целью в том же году приедет около 20 млн. туристов.

Он заметил, что проведение массовых спортивных мероприятий может привести даже к уменьшению количества обычных туристов.

«Анализируя предыдущие чемпионаты или олимпиады можно наблюдать даже уменьшение количества туристов», - сказал он, добавив, что в Грецию во время Олимпиады приехало даже на 20% меньше туристов.

По его словам, туристы отказываются от поездок во время массовых спортивных действ, поскольку боятся слишком большого скопления людей и повышения цен.

В то же время, по мнению эксперта, Польше такой сценарий не угрожает, поскольку она не является такой «туристической Меккой», как Греция или Испания.

«Для нас организация Евро - бесплатный промоушн и в результате - большая заинтересованность нашей страной», - сказал К.ЛОПАЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, УЕФА сегодня объявило об утверждении 4 польских городов и Киева как организаторов чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который совместно организуют Польша с Украиной.

Украинские Донецк, Харьков и Львов должны поработать над замечаниями УЕФА относительно подготовки к проведению матчей и имеют шанс быть утвержденными как города-организаторы чемпионата 30 ноября этого года.

В Польше матчи Евро-2012 пройдут в Варшаве, Познани, Вроцлаве и Гданьске.

Справка УНИАН. По данным консалтинговой компании PMR, общая стоимость проектов, связанных с подготовкой Польши к Евро-2012, составляет почти 30 млрд. долларов, что практически вдвое больше, чем в Украине.