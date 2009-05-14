Фельдман: Харьков одержал первую и самую главную победу на пути к ЧЕ

Народный депутат Украины, уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН считает, что Харьков одержал первую и самую главную победу на пути к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В то же время, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, «нагнетают неуверенность и говорят об окончательной нерешенности вопроса Евро-2012 в Харькове только те, кто хочет понизить шансы города и выставить его в неприглядном свете».

Депутат подчеркнул, что, во-первых, «Харьков не был «отсеян», как Днепропетровск и Одесса», в чем основная заслуга харьковских городских и областных властей, которые проделали колоссальную работу.

Во-вторых, отметил А.ФЕЛЬДМАН, в свое время Харьков был включен последним в список резервных городов, а на сегодняшний день - стал одним из городов-лидеров. «И нет ничего угрожающего в том, что до 30 ноября нужно проделать большую работу, после ноября появится новая контрольная точка и так до самого 2012 года», - считает депутат.

В-третьих, по словам А.ФЕЛЬДМАНА, в выборе городов действует принцип паритетности. «Украинских городов не может быть меньше, чем польских, поэтому можно быть уверенными в хороших перспективах, хотя расслабляться нельзя ни на минуту», - добавил он.

«Я уверен, что Харьков достойно подготовится к Евро-2012, выполнит все условия и примет матчи чемпионата. Ради этого нужно еще сильнее объединить усилия всех харьковских политиков», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.

На пресс-конференции 13 мая президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявил, что УЕФА будет внимательно наблюдать за ходом подготовки четырех украинских городов к Евро-2012 и окончательно утвердит перечень украинских городов-хозяев матчей Евро-2012 30 ноября. Именно эта дата определена УЕФА как окончательная для определения способности города-претендента принять матчи Евро-2012.

По словам М.ПЛАТИНИ, всесторонний осмотр и оценка украинских городов выявили ряд существенных недостатков в подготовке инфраструктуры. Эти недостатки нужно устранить как можно быстрее, чтобы Украина отвечала минимальным требованиям УЕФА к проведению таких масштабных событий, как Чемпионат Европы по футболу.

На сегодняшний день Донецк, Львов и Харьков не определены как хозяева групповых матчей турнира. Чтобы получить это право они должны достичь существенных результатов в подготовке инфраструктуры также до 30 ноября. Если до этого времени инфраструктура какого-то города-претендента не будет отвечать требованиям УЕФА, этот город не будет определен таковым.

По словам президента УЕФА, Украине, в частности, нужно решить большое количество проблем с подготовкой инфраструктуры городов-претендентов, чтобы они были определены как принимающие матчи Евро-2012.