Кабмин разрешил предоплату работ на Олимпийском на 67,7 млн.

Кабинет министров Украины разрешил осуществить предварительную оплату работ по реконструкции национального спортивного комплекса "Олимпийский" в размере 67,7 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом говорится в распоряжении правительства "Некоторые вопросы финансирования в 2009 году реконструкции стадиона Национального спортивного комплекса "Олимпийский" от 13 мая 2009 года.

Согласно документу, в 2009 году предварительная оплата демонтажных, строительно-монтажных работ и работ по научно-техническому сопровождению, мониторинга, авторского надзора за реконструкцией стадиона, восстановительной стоимости зеленых насаждений, разрешительных процедур и приобретения оборудования будет осуществляться за счет бюджетных средств в размере 67,7 млн. грн. на срок не более трех месяцев.

Цель распоряжения Кабмина - обеспечить непрерывное выполнение и завершение работ по реконструкции НСК "Олимпийский" в определенные сроки и введение спорткомплекса в эксплуатацию в июне 2011 года.

Справка УНИАН. Реконструкция НСК “Олимпийский“ проводится в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Готовность арены дко принятию матчей чемпионата определена УЕФА как обязательное условие для проведения турнира в нашем государстве. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение запланировано на декабрь 2010 года, а введение стадиона в эксплуатацию - на июнь 2011 года.

Общая вместимость обновленного стадиона будет составлять 69 тыс. 423 зрителя.

Стоимость реконструкции спорткомплекса составляет 2 млрд. 114 млн. 726,9 тыс. грн. Финансирование работ проводится из государственного бюджета Украины.