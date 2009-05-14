Краков хочет вместе со Львовом принимать болельщиков ЧЕ-12

Краков хочет принимать болельщиков, которые приедут во Львов на матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ вчера вечером в эфире телеканала TVNCNBCbusiness.

Он сообщил, что обсуждал такую возможность с вице-премьер-министром Украины Иваном ВАСЮНИКОМ.

М.ДЖЕВЕЦКИЙ заметил, что эти города находятся сравнительно близко друг от друга, благодаря чему, например, болельщики могли бы жить в Кракове, а на футбольные матчи ездить во Львов.

Кроме этого, по его мнению, в Кракове можно установить большие экраны (телебимы), на которых часть болельщиков, которые не поедут во Львов, могли бы смотреть матчи чемпионата.

Министр не уточнил, чья это была инициатива и не сообщил о реакции украинской стороны на эту идею.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

При этом Исполком УЕФА выдвинул Украине условие до 30 ноября продемонстрировать существенные результаты в подготовке стадионов, аэропортов, городского транспорта и инфраструктуры размещения. Именно эта дата определена УЕФА как окончательная для определения способности города-претендента принять матчи Евро-2012.

Исполком УЕФА подтвердил решение провести в Киеве четвертьфинальные и полуфинальные матчи чемпионата, в то же время финальный поединок, который ранее предусматривалось провести на НСК “Олимпийский”, остается под вопросом. Получение права на его проведение Киев должен отстоять до 30 ноября.

В то же время Донецк, Львов и Харьков не определены как хозяева групповых матчей турнира. Для получения этого права они должны достичь существенных результатов в подготовке инфраструктуры также до 30 ноября.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.

Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.