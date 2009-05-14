Добкин: Харьков сделал невозможное в борьбе за Евро-2012

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН считает, что Харьков сделал невозможное в борьбе за право принимать Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя решение Исполкома УЕФА, который назвал Харьков среди 4 украинских городов, которые будут принимать финальные матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года, М.ДОБКИН назвал его победой Харькова, но отметил, что это не должно быть самоуспокоением.

«Эта победа, - сказал М.ДОБКИН, - не значит, что мы можем успокоиться и завершить все наши работы, поскольку мы уже не потеряем это право. От исполкома до исполкома будут проверяться этапы выполнения работ, которые мы гарантировали. Следующее заседание Исполкома УЕФА состоится 30 ноября, и до этого времени Харьков, Киев, Львов и Донецк должны будут подтвердить выполнение своих обязательств».

«Харьков получил право называться официальным городом Евро-2012, несмотря на то, что в свое время он стал резервным городом фактически в последний момент. Это для нас очень важная награда. Тот факт, что наши усилия поддержали на самом высоком уровне, даст нам силы и новые возможности», - сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА не будут рассматриваться в будущем в качестве основных или резервных и прекращают борьбу за право принять матчи Евро-2012.