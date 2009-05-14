Кабмин восстановит госзаказ на две специальности

Кабинет министров на будущей неделе примет решение о возобновлении государственного заказа на подготовку специалистов декоративно-прикладного искусства и гостинично-туристического бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Отвечая на вопрос о возвращении такого госзаказа, И.ВАСЮНИК отметил, что этот вопрос рассматривался на правительственном комитете.

“В следующую среду (когда состоится очередное заседание Кабинета министров – УНИАН) будет принято решение, согласно которому будет возобновлен государственный заказ на подготовку специалистов декоративно-прикладного искусства и гостинично-туристического бизнеса”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Он подчеркнул, что это особенно важно для городов, которые будут принимать матчи Евро-2012.

И.ВАСЮНИК отметил, что сегодня часто говорят об объектах инфраструктуры к Евро-2012 как о физических объектах, но игнорируют при этом подготовку соответствующих кадров.

Вице-премьер обратил внимание, что по всем объектам инфраструктуры в Украине срок введения в эксплуатацию определен за год до начала турнира. Он отметил, что УЕФА определил такие сроки “по одной причине – потому что у нас кадровый голод и нет традиций в гостиничном и туристическом бизнесе”.

И.ВАСЮНИК отметил, что необходимость подготовки кадров для успешного проведения Евро-2012 должны осознавать руководители всех городов, где пройдут матчи турнира.