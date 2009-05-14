Кубок Украины: Шахтер опять опережает Динамо

Вчера, 13 мая, состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу. В первом поединке в Полтаве местная Ворскла победила харьковский Металлист и стала первым участником финала.

Ворскла - Металлист 2:0 (Сачко 13, 31). Первый матч 0:0.

Второй финалист определился в матче киевского Динамо и донецкого Шахтера несколько часов спустя.

Шахтер - Динамо 1:0 (Левандовский 83).

По условиям турнира, если бы в этом матче команды сыграли в ничью, то второго участника финала соперники определяли бы уже во время ответного матча Киеве.

Таким образом в финале Кубка Украины 2009 встретятся Шахтер и Ворскла.

Напомним, что решающий поединок XVIIІ розыгрыша Кубка Украины состоится 31 мая в Днепропетровске на стадионе «Арена-Днепр». Согласно жеребьевки, проведенной 8 мая, номинальной командой-хозяином финального матча Датагруп-Кубок Украины будет полтавская Ворскла.