Васюник и Суркис сегодня расскажут о решении УЕФА по городам

Сегодня, 14 мая, в информационном центре «Украина-2012» состоится совместная пресс-конференция вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА и президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА.

Как сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ, темой их общения с журналистами станут итоги заседания Наблюдательного совета УЕФА в Нионе (8 мая) и Исполкома Европейского футбольного союза в Бухаресте (12-13 мая), который определил принимающие города Евро-2012.

Мероприятие состоится по адресу Киев, ул. Б.Хмельницкого, 8/16.

Начало пресс-конференции - в 11.00.