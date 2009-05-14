Васюник и Суркис сегодня расскажут о решении УЕФА по городам
10:05, 14 мая 2009Футбол 2012
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Пресс-конференция в 11.00
Сегодня, 14 мая, в информационном центре «Украина-2012» состоится совместная пресс-конференция вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА и президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА.
Как сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ, темой их общения с журналистами станут итоги заседания Наблюдательного совета УЕФА в Нионе (8 мая) и Исполкома Европейского футбольного союза в Бухаресте (12-13 мая), который определил принимающие города Евро-2012.
Мероприятие состоится по адресу Киев, ул. Б.Хмельницкого, 8/16.
Начало пресс-конференции - в 11.00.
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