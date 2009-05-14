Терминал D в Борисполе построит турецкая компания

Кабинет министров Украины определил турецкую компанию «Догуш Иншаат» ответственной за строительство терминального комплекса D государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на заседании КМУ журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

«Она (эта компания – УНИАН) будет оператором, будет получать все деньги и сдавать работы», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, данный документ является "просто подтверждением позиции" относительно подрядчика строительства.

Как сообщал УНИАН, в июле 2008 г. был определен победитель тендера на строительство терминала D в «Борисполе» - турецкая группа «Dogus/Alarko/YAD». Контракт на строительство между государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» и главным подрядчиком - турецкой компанией «Догуш Иншаат» был подписан 26 сентября 2008 года.

Строительство должно занять 29 месяцев. 19 ноября 2008 года площадку, запланированную для нового терминального комплекса D в аэропорту «Борисполь», официально передали турецкой компании «Догуш Иншаат» для начала строительных работ. Однако строительство началось только к середине весны 2009 г. из-за волокиты с разрешительными документами на строительство.

Стоимость контракта на строительство терминала D составляет 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. – японская кредитная линия и 210 млн. долл. – собственные средства ГП МА “Борисполь”.

Проектом терминального комплекса предусмотрено строительство пассажирского терминала, перрона для воздушных судов, автомобильных дорог, автомобильной эстакады, стоянок для автотранспорта, резервуара-накопителя дождевых стоков и других производственно-технологических объектов. Пропускная способность терминала D будет составлять до 3 тыс. человек в час. Введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития международного аэропорта «Борисполь» (строительство терминала D) на срок 30 лет и на сумму до 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.).

16 июня 2005 года Верховная Рада ратифицировала данное соглашение.

Новый терминал необходим для получения Киевом права на проведение финального матча Евро-2012. Такое условие выдвинуто Исполкомом УЕФА 13 мая.