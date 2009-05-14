В Киеве почтили память Валерия Лобановского

13 мая в Киеве почтили память выдающегося украинского футбольного тренера Валерия Лобановского.

Как сообщили УНИАН в Информ-службе Федерации футбола Украины, родные, друзья, воспитанники и почитатели таланта В.Лобановского возложили цветы к его могиле на киевском Байковом кладбище, а также провели митинг памяти на стадионе «Динамо».

По данным Информ-службы, память легендарного наставника, который ушел из жизни семь лет тому назад, почтили много людей. Кроме родных и близких В.Лобановского, участие в мероприятиях приняли руководители ФФУ, тренеры национальной, молодежной, юношеских сборных. Цветы к могиле мэтра и скульптурной композиции на столичной арене возложили коллеги В.Лобановского, его многочисленные ученики, ветераны отечественного футбола, представители средств массовой информации.

«Большое количество людей, которые приходят почтить память Валерия Лобановского, море цветов, - все это является свидетельством того, как много успела сделать эта чрезвычайно талантливая личность. С ее именем связаны самые громкие успехи советского и украинского футбола. А то, что к могиле нашего выдающегося соотечественника приходят дети, дает основания быть уверенным: память об этом человеке не угаснет еще очень долго», - подчеркнул первый вице-президент, исполнительный директор ФФУ Александр БАНДУРКО.

В Информ-службе также отметили, что Федерация футбола Украины ежегодно проводит международный турнир памяти Валерия Лобановского. Мемориал-2009, в котором соперниками молодежной сборной Украины станут сверстники из Германии, Турции и еще одной из европейских стран, пройдет в Киеве 12-13 августа.