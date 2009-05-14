В Одессе обиделись на УЕФА

Руководство Одессы считает бухарестское решение Исполкома УЕФА об исключении Одессы из списка городов, принимающих Евро-2012, «абсолютно несправедливым».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на встрече с журналистами заместитель директора Департамента по подготовке и проведению в Одессе финального турнира Евро-2012 Одесского горсовета Марат ЯКУПОВ.

По его словам, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ не может понять, чем вызвано «внезапное изменение позиции членов Исполкома УЕФА и его решение».

М.ЯКУПОВ напомнил, что ранее эксперты УЕФА утверждали: Одесса и Киев имеют наибольшие шансы принять игры Европейского чемпионата по футболу. Поэтому, отметил он, «мы не можем понять, какими мотивами сегодня руководствовались чиновники УЕФА, потому что они противоречат сами себе и докладу многочисленных экспертов, которые приезжали в Одессу».

Кроме того, подчеркнул М.ЯКУПОВ, «совершенно не ясно, почему Одесса не осталась даже в списке резервных городов для проведения игр Чемпионата».

М.ЯКУПОВ также добавил, что «успешно ведутся и будут выполнены в согласованные сроки работы по реконструкции стадиона «Черноморец» и аэропорта «Одесса», строительству трассы «Север-Юг», эстакады «Таможенная площадь - парк Шевченко» и остальных объектов».

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Украине городами-хозяевами определены Киев, Донецк, Львов и Харьков.

В то же время Днепропетровск и Одесса, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.