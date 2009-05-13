Решение УЕФА заставит города готовиться интенсивнее?

Решение УЕФА относительно определения городов-хозяев матчей финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу заставит украинские города повысить интенсивность подготовки к проведению Евро-2012.

Такое мнение УНИАН выразил директор Координационного бюро Евро-2012 Кабинета министров Украины Илья ШЕВЛЯК, комментируя решение УЕФА о выборе городов турнира.

“Важно, что Мишель ПЛАТИНИ отметил значительный прогресс Украины в подготовке к Чемпионату за последние несколько месяцев. По моему мнению, принятое решение – это позитивный сигнал, который должен заставить города готовиться еще интенсивнее”, - сказал И.ШЕВЛЯК.

Вместе с тем, заметил он, трем городам, а именно: Донецку, Львову и Харькову, до 30 ноября надо доказать, что необходимая для турнира инфраструктура полностью отвечает требованиям УЕФА. То же касается и Киева, как города, где должен пройти финальный матч.

И.ШЕВЛЯК также заметил, что обидно за Днепропетровск и Одессу, которые прекращают борьбу за турнир. Но, считает он, в любом случае участие в подготовке к Евро-2012 способствовало развитию этих городов.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.