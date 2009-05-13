Павленко доволен четырьмя городами для матчей Евро-2012

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО доволен решением УЕФА о проведении в Украине матчей Евро-2012 в четырех городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после того, как президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ объявил решение УЕФА, что матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу пройдут в четырех украинских и четырех польских городах.

Как отметил Ю.ПАВЛЕНКО, матчи Евро-2012, согласно решению УЕФА, пройдут в Киеве, Донецке, Львове и Харькове.

«Кроме того, УЕФА дало срок до 30 ноября продемонстрировать решение тех проблемных вопросов, которые есть в принимающих городах, и в случае, если не будет серьезных уступок, то может произойти изменение двух городов. Но самое главное решение, что четыре города Украина отстояла», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

При этом он выразил уверенность, что все проблемы, в частности, касающиеся аэропортов и гостиниц, которые есть в некоторых городах, будут решены.

Вместе с этим Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что Днепропетровск и Одесса окончательно потеряли шанс на проведение матчей чемпионата.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Бухаресте Исполнительный комитет УЕФА назвал 8 городов, которые будут принимать финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Города Украины и Польши распределились по принципу паритетности «4 на 4» - нашу страну будут представлять Киев, Львов, Донецк и Харьков. Последний заменил в основном списке Днепропетровск.

М.ПЛАТИНИ подчеркнул, что УЕФА и в дальнейшем будет следить за прогрессом украинских городов в подготовке к Евро-2012. 30 ноября – очередная определяющая дата для них. Если до этого времени 2 украинских города не продемонстрируют надлежащей динамики в подготовке инфраструктуры чемпионата, их могут заменить польскими.

В Польше принимать Евро-2012 будут Варшава, Вроцлав, Гданск и Познань.