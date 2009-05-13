УЕФА пока не может доверить Киеву финал Евро-2012

На сегодняшнем заседании в Бухаресте Исполнительный комитет УЕФА изучил и обсудил ход подготовки инфраструктуры для проведения финальной стадии чемпионата Европы-2012, который пройдет с 9 июня по 1 июля 2012 года в Польше и Украине.

После подробного рассмотрения отчетов администрации УЕФА о темпах подготовки и консультаций с национальными ассоциациями, которым доверена организация турнира, исполком принял следующие решения по городам, где должны проводиться матчи Евро-2012.

Четыре основных и два резервных польских города добились прогресса в подготовке инфраструктуры. УЕФА считает, что на данный момент все шесть городов полностью отвечают требованиям для проведения матчей Евро-2012, хотя для должного и полноценного соответствия требованиям турнира им еще предстоит проделать огромный объем работы, информирует официальный сайт УЕФА.

Поэтому Исполнительный комитет УЕФА принял решение утвердить в качестве официальных городов Евро-2012 четыре города, которые изначально предлагала Футбольная федерация Польши на этапе рассмотрения заявок. Этими городами являются:

Варшава

Вроцлав

Гданьск

Познань

Соответственно, два резервных города - Хожув и Краков - не получили статуса официальных городов турнира и лишились статуса резервных городов.

Города-хозяева в Украине

Тщательная проверка выявила серьезные инфраструктурные недостатки во всех украинских городах, претендующих на право принимать матчи турнира. Чтобы отвечать требованиям проведения столь крупных соревнований, как финальная стадия чемпионата Европы по футболу, должна быть проделана значительная работа. Приняв во внимание риск, связанный с подготовкой инфраструктуры для Евро-2012, Исполнительный комитет УЕФА решил:

- утвердить Киев в качестве города для проведения матчей групповой стадии, матча или матчей четвертьфинала и одного матча полуфинала;

- не утверждать Киев в качестве города для проведения финала Евро-2012. Финальный матч состоится в Киеве только в том случае, если к 30 ноября 2009 года будут выполнены оговоренные условия, касающиеся стадиона, инфраструктуры аэропорта, регионального транспорта и размещения;

- пока что не утверждать/назначать Донецк, Львов и Харьков в качестве городов для проведения матчей групповой стадии Евро-2012. Городам дано время до 30 ноября 2009 года, чтобы выполнить оговоренные условия, касающиеся стадионов, инфраструктуры аэропортов, регионального транспорта и размещения. Те города, которые к указанному сроку не выполнят условия, не будут утверждены/назначены в качестве городов для проведения матчей Евро-2012;

- не утверждать/назначать Днепропетровск и Одессу в качестве городов для проведения матчей и не учитывать их в качестве резервных городов. УЕФА считает, что при существующих недостатках стадионов, инфраструктуры аэропортов, регионального транспорта и размещения эти два города не будут отвечать требованиям турнира.

Комментируя решение Исполнительного комитета УЕФА, президент европейского футбольного союза Мишель Платини заявил:

"В последние несколько месяцев мы увидели прогресс. Однако стоит напомнить обеим странам, что еще предстоит проделать огромный объем работы. В частности, Украине срочно необходимо решить ряд вопросов по инфраструктуре, чтобы убедить исполком УЕФА в том, что города-кандидаты на проведение матчей Евро-2012 действительно способны провести их.

Мы должны уважать решение Исполнительного комитета от 18 апреля 2007 года, когда право проведения чемпионата Европы-2012 было отдано Польше и Украине. Это решение было подтверждено на Конгрессе УЕФА в марте 2009 года, когда было отмечено значение проведения турнира мирового уровня для популяризации и развития футбола в восточной части Европы.

Пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить польские горда Хожув и Краков, а также украинские Днепропетровск и Одессу за их участие в подготовке к Евро-2012".