Тимошенко: подготовку к Евро-2012 необходимо усилить

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости усилить подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Есть много направлений, по которым нам нужно усилить работу. Это касается, и я убеждена, что мы сегодня будем готовы рассмотреть, вопросы о проектах по Евро-2012, в частности аэропорт «Борисполь»», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство сегодня на заседании примет несколько решений, касающихся строительства терминала в аэропорту «Борисполь».