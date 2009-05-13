Исполком УЕФА сегодня определит города для матчей Евро-2012

Сегодня в Бухаресте Исполнительный комитет УЕФА назовет города, принимающие финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины, Исполком УЕФА во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ примет решение после окончательной оценки городов-претендентов, руководствуясь задокументированными данными официальной делегации УЕФА, которая посетила Украину и Польшу в середине апреля.

В ход недавнего визита в Украину и Польшу комиссия УЕФА осмотрела киевский НСК «Олимпийский» и варшавский Народный стадион. На встречах членов делегации Европейского футбольного союза с представителями местных оргкомитетов обсуждался широкий круг вопросов, в частности, политическая и экономическая ситуация в странах, последние новости из городов-претендентов, а также общее развитие инфраструктуры.