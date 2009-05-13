В ЕС определили культурные столицы Евросоюза на 2012 год
11:48, 13 мая 2009Футбол 2012
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... где проведут ряд культурных мероприятий
Гимараеш (Португалия) и Марибор (Словения) станут культурными столицами Европейского Союза в 2012 году, Марсель (Франция) и Кошице (Словакия) – в 2013.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании Совета министров ЕС по вопросам образования, культуры и молодежи 12 мая.
Ежегодно в ЕС избирается две культурные столицы года, в которых проводится ряд культурных мероприятий на протяжении избранного периода.
В этом году культурными столицами ЕС является литовский Вильнюс и австрийский Линц, в 2010-м культурными столицами станут немецкие Эссен, венгерский Печ, а также турецкий Стамбул, а в 2011-м - финский Турку и эстонский Таллинн.
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