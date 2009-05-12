Криштиану Роналду договорился о переходе в ”Реал”

Футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду договорился о переходе в мадридский "Реал". Португальский полузащитник и оба клуба подписали предварительное соглашение о том, что игрок перейдет в "Реал" летом 2009 года, а минимальная сумма сделки составит 80 миллионов евро, сообщает AFP со ссылкой на испанскую газету El Pais.

Главное условие перехода Роналду в "Реал" - победа на выборах президента мадридского клуба Флорентино Переса. Он считается фаворитом этих выборов и должен официально выставить свою кандидатуру в ближайшее время. Перес был президентом "Реала" в 2000-2006 годах, и в это время в команду пришли такие звезды, как Зинедин Зидан, Луиш Фигу и Дэвид Бекхэм.

Роналду хотел перейти в "Реал" летом 2008 году, но тогда МЮ удалось удержать португальца. При этом между клубами была достигнута договоренность, что Роналду перейдет в "Реал" в 2009-м. Хотя на прошлой неделе футболист заявлял, что планирует остаться в МЮ.

Выборы президента "Реала" состоятся в июне. В своих предвыборных заявлениях Перес говорил, что он, возможно, купит не Криштиану Роналду, а бразильского полузащитника "Милана" Кака. Однако бразилец недавно заявил, что не намерен покидать итальянский клуб.

Лента.ру