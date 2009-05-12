Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил киевское «Динамо» с досрочной победой в национальном чемпионате по футболу.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«Сердечно приветствую игроков, тренеров, сотрудников и болельщиков футбольного клуба «Динамо» (Киев) с досрочной и убедительной победой в национальном чемпионате по футболу», - говорится в письме Президента Украины в адрес футбольного клуба.

«Ценю яркую игру динамовцев, коллективное мастерство и индивидуальный профессионализм, которые были продемонстрированы на протяжении турнира. Ваши победы поднимают уровень украинского футбола, дарят радость миллионам почитателей, вдохновляют молодежь на новые свершения в спорте», - отмечает В.ЮЩЕНКО.

Глава государства пожелал динамовцам крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии, новых побед на футбольных стадионах Украины и мира.

Справка УНИАН. 10 мая состоялся матч между симферопольской «Таврией» и столичным “Динамо”. Победа со счетом 3:2 принесла «Динамо» золотые медали в Чемпионате Украины 2008/09. “Динамо” досрочно, за три тура до завершения первенства, стало недосягаемым.