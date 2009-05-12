Аэропорт «Киев» (Жуляны) с 11 мая работает круглосуточно

Столичный аэропорт «Киев» (Жуляны) с 11 мая работает в круглосуточном режиме.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Подготовка Украины к Евро-2012: предварительные итоги, перспективы городов-претендентов” сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

«С 11 мая Жуляны (аэропорт «Киев» - УНИАН) работают в круглосуточном режиме и сейчас там садятся «Боинги» и «Аэробусы», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО. Он добавил, что сейчас «город серьезно работает» над развитием территории вокруг аэропорта, а в ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору инвестора на строительство пассажирского терминала.

Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что даже в нынешних условиях экономического кризиса инвесторы строительства терминала найдутся, если им «не будут выкручивать руки». «Я верю в будущее Жулян, потому что нам нужен аэропорт городской, деловой авиации, для местных линий»,- отметил он.

Кроме того, по словам первого заместителя председателя КГГА, много делается для комплексного развития транспортной инфраструктуры и разгрузки автомобильных дорог города. В частности, на период Евро-2012 предусматривается ввести новые троллейбусные маршруты от аеропортов, железнодорожного и автовокзала до НСК «Олимпийский», обновление парка городского транспорта (в 2008 г. было закуплено 32 тролейбуса и один трамвай).

Что касается дорог, то Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что сейчас проводится строительство новой развязки на Московской площади, многоярусной развязки на Харьковской площади и реконструкция по проспекту Бажана. Кроме того, он обратил внимание на строительство новых станций метро, заверив, что оно будет завершено «через немогу».

«Самое главное, Киев при проверке получил зеленую карточку - это наивысшая оценка УЕФА - по транспортной инфраструктуре», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал пропускной способностью 300 пассажиров в час.