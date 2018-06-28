Правила использование символики УЕФА в СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций передал Госкомтелерадио утвержденный Медиа-справочник «Евро 2012», содержащий рекомендации и ответы на некоторые вопросы относительно использования в медиа любых знаков, логотипов, трофеев или символов в связи с УЕФА и УЕФА ЕВРО 2012™ (“Знаки УЕФА”). Предлагаем ознакомиться с этими рекомендациями.

Вопросы, которые часто ставятся

A. Общие рекомендации

1. Кто входит в число СМИ? Представителями СМИ считаются представители прессы (включая журналистов, которые пишут для Интернет-изданий), фотографы, телевизионные и радио вещатели, которым УЕФА не предоставило прав по отдельному соглашению.

2. Какие есть основные Знакаи УЕФА для УЕФА ЕВРО 2012™? Ниже приведен перечень некоторых из текстовых (словесных) знаков, зарегистрированных УЕФА: УЕФА, ЕВРО 2012, ПОЛЬША УКРАИНА 2012.

УЕФА будет создавать и регистрировать другие знаки, включая эмблемы, например, такие как официальный логотип и талисман.

3. Как СМИ могут использовать Знаки УЕФА? Поддерживается использование представителями СМИ Знаков УЕФА с целью информирования общественности об УЕФА ЕВРО 2012™, при условии придерживания таких принципов:

1.Любое использование Знаков УЕФА должно осуществляться исключительно в редакционных целях, а именно с целью обозначения статей или информационных сюжетов об УЕФА ЕВРО 2012™.

2.Знаки УЕФА не разрешается любым образом адаптировать, или изменять и они должны использоваться только в полном соответствии с любыми указаниями и рекомендациями, предоставленными УЕФА или от его имени. Знаки УЕФА всегда должны содержать разборчивое юридическое предостережение.

3.Знаки УЕФА не должны использоваться таким образом, который может навести на мысль о связи с любым товарным знаком, логотипом или другим знаком их товаров и/или услуг.

4.Представители СМИ не должны позволять или пытаться позволять любым другим лицам использовать Знаки УЕФА или связывать себя с ними, не должны публиковать или передавать в потоке вещания никаких статей или сюжетов, в которых кто-то (кроме Коммерческих афилированных лиц УЕФА, названия которых УЕФА сообщит в надлежащее время) использует Знаки УЕФА или связывает себя с ними.

5.Представителям СМИ не разрешается использовать Знаки УЕФА в любых рекламных целях, в том числе: на любой продукции; в любом соревновании, игре, лотерее или конкурсе другого типа; на обложке любого издания или специальной рубрики, или дополнения; в любой рекламе или спонсорских программах, кроме использования в честных редакторских целях, как описано выше в пункте 1; или в любых вставках в трансляции непосредственно перед или после любой рекламной или финансированной спонсором программы.

4. Кто такие Коммерческие афилированные лица УЕФА и как они могут использовать Официальные Знаки? Коммерческими афилированными лицами УЕФА являются известные компании, которые делают существенный взнос в организацию УЕФА ЕВРО 2012™, оказывают важную помощь для успешной организации турнира, которая гарантирует принцип солидарности, применяемый УЕФА для поддержки небольших и небогатых футбольных ассоциаций в Европе. В число таких Коммерческих афилированных лиц УЕФА входят официальные спонсоры и вещатели, которые определяются УЕФА на основе отдельного соглашения. Они являются единственными компаниями, которым позволяется рекламировать себя связывая с УЕФА ЕВРО 2012™, используя Знаки УЕФА. Обновленный список Коммерческих афилированных лиц УЕФА будет размещено на Официальном веб-сайте УЕФА (www.uefa.com) в разделе, посвященному УЕФА ЕВРО 2012™, после подтверждения их назначений.

Эти Рекомендации для СМИ не применяются к Коммерческим афилированным лицам УЕФА. Они будут иметь право использовать Знаки УЕФА на продукции и в рекламных и маркетинговых целях в СМИ в связи с УЕФА ЕВРО 2012™ согласно условий, отмеченных в соглашении, которое они отдельно заключили с УЕФА.

5. Может ли кто-то другой кроме Коммерческих афилированных лиц УЕФА использовать Знаки УЕФА для продвижения товаров?

Нет, ни при каких условиях никто, кроме УЕФА и Коммерческих афилированных лиц УЕФА, не может использовать Знаки УЕФА для продвижения товаров. Любое юридическое или физическое лицо, которое использует Знаки УЕФА (или их адаптированые варианты) ради продвижения сбыта товара, без предыдущего письменного разрешения УЕФА будет считаться таким, кто использует методы “паразитирующего маркетинга” и/или таким, кто нарушает права интеллектуальной собственности УЕФА.

6. Кто может осуществлять официальную торговлю, используя УЕФА ЕВРО 2012™? Только официальные лицензиаты, назначенные УЕФА для использования УЕФА ЕВРО 2012™ будут иметь право на официальную торговлю в поддержку Чемпионата УЕФА 2012. Лицензионная программа УЕФА ЕВРО 2012™ имеет целью предложить миллионам сторонников широкий выбор наименований официальной торговли, таким образом осуществляя рекламу события и взнос в его финансирование.

Ожидается, что компании из всей Европы будут назначены УЕФА официальными лицензиатами с правом использовать и воспроизводить Знаки УЕФА на широком ассортименте продукции для розничной продажи, включая мячи, футболки, сумки, кепки, значки, игрушки и много других сувениров.

7. Кто может использовать официальные названия, используя торговый знак УЕФА ЕВРО 2012™? Право на официальные названия, которые касаются торгового знака УЕФА ЕВРО 2012™, такие как, например, «Официальный партнер УЕФА ЕВРО 2012™», принадлежит только Коммерческим афилированным лицам УЕФА.

8. Может ли кто-то другой кроме Коммерческих афилированных лиц УЕФА осуществлять рекламные акции, осуществляя официальную торговлю под знаком УЕФА ЕВРО 2012™?

Нет. Только Коммерческие афилированные лица могут осуществлять рекламные кампании, используя «Официальную премиальную продукцию».

9. Могут ли использоваться билеты на УЕФА ЕВРО 2012™ в качестве приза в конкурсе или подарка? Нет, только определенное количество Коммерческих афилированных лиц УЕФА может использовать билеты в рекламных целях (в качестве призов в конкурсах или стимулирования клиентов или поставщиков) в соответствии с соглашением, которое они отдельно заключили с УЕФА. Согласно условий продажи билетов на УЕФА ЕВРО 2012™, эти билеты будут только для собственного и некоммерческого использования со стороны владельца. Они не могут передаваться или использоваться в рекламных целях, равно как и в качестве приза в конкурсе.

10. Каким образом будут предотвращать использование Знаков УЕФА, проведения рекламных кампаний и других маркетинговых мероприятий, связанных с УЕФА ЕВРО 2012™, организациями, которые не имеют на это специального разрешения? УЕФА создал четко контролируемую маркетинговую программу ради охраны прав УЕФА и Коммерческих Афилированных лиц УЕФА, а также имеет много средств правовой защиты по местному и международному законодательству. Эта программа применяется к “паразитирующему маркетингу”, когда несанкционированные компании используют событие в рекламных целях (например, путем использования билетов), а также для “пиратской торговли”, при которой товары сделаны с использованием Знаков УЕФА без лицензии на такие действия от УЕФА. УЕФА разработал детализированную программу по охране прав по всему миру для постоянного надзора за событиями на рынке и совершения неотложных действий, в случаях, когда кто-то пытается нечестно извлечь выгоду от незаконного использования торговых знаков УЕФА ЕВРО 2012™.

B. Рекомендации относительно использования знаков в Интернете

11. Могут ли Знаки УЕФА быть использованные на веб-сайте или через мобильные беспроводные технологии? Да, но лишь как часть редакционной статьи, как отмечено выше в вопросе 3, и в соответствии с нижеозначенными специальными рекомендациями.

12. Идентификация редакционной статьи Знаки УЕФА могут быть использованные лишь для того, чтобы непосредственно идентифицировать конкретную разовую редакционную статью, или как часть редакционной статьи. Их нельзя использовать отдельно.

13. Отсутствие ассоциаций с третьими сторонами

Третьим сторонам (какие не являются одним из Коммерческих Партнеров УЕФА) запрещено создавать ассоциации со Знаками УЕФА или использовать их с целью продвижения своего бизнеса, товаров и услуг. Например, Знаки УЕФА нельзя использовать рядом с корпоративными названиями и/или логотипами третьих сторон, в результате чего может возникнуть возможность ассоциирования Знака УЕФА и корпоративных названий/логотипов.

14. Идентификация унифицированного указателя ресурса (URL) Средства массовой информации не должны использовать Знаки УЕФА в своих "доменах высшего уровня" для идентификации унифицированного указателя ресурса веб-сайта. Другими словами, Знаки УЕФА не могут быть объединенные с доменным именем высшего уровня (то есть не позволяется надпись www.uefaeuro2012news.com или www.uefaeuro2012.ua).

Знаки УЕФА могут быть использованные в унифицированном указателе ресурса вне доменного имени высшего уровня: например, разрешенной является надпись www.[mediaoutlet].com/uefaeuro2012news

15. Структура и дизайн веб-сайта Знаки УЕФА нельзя использовать в качестве части структуры или дизайна (включая любое обозначение, фон или фоновый рисунок для другого контента или как основной компонент традиционной вводной страницы), и нельзя использовать в заглавии любого веб-сайта (если УЕФА отдельно не предусмотрит другое в письменной форме).

16. Цель тэги

Ни при каких обстоятельствах Знаки УЕФА и любые другие обозначения, которые касаются УЕФА и/или УЕФА ЕВРО 2012™, не могут использоваться в цель тэгах или других идентификаторах веб-сайта, в результате чего этот веб-сайт может появиться в результате использования любой поисковой системы.

17. Размер Знаков УЕФА

Знаки УЕФА нельзя оживлять (анимировать), увеличивать или использовать с нарушением пропорций по отношению к другим знакам, логотипам или буквам, которые появляются на веб-странице.

18. Ссылка на другие веб-сайты Знаки УЕФА нельзя использовать в качестве ссылки на любой другой веб-сайт, любую другую часть веб-сайта или любые другие признаки веб-сайта (например, мультимедиа и игры). Однако, логотип uefa.com может быть использован гиперссылкой на www.uefa.com или такой другой унифицированный указатель ресурса, которым владеет или который контролируется УЕФА в связи с УЕФА ЕВРО 2012™, о чем должным образом сообщит УЕФА.

19. “Официальное” использование Знаков УЕФА

Знаки УЕФА не должны использоваться для передачи сообщений о матчах УЕФА ЕВРО 2012™ таким образом, чтобы создавалось впечатление, что редакционное сообщение каким-то образом является “официальным” или подтверждено УЕФА.

20. Банерна реклама

Использование Знаков УЕФА в банерной рекламе/рекламном пространстве на веб-сайте разрешено лишь по отношению к рекламным объявлениям Коммерческих партнеров УЕФА. Размещение любого авторизованного рекламного объявления, которое содержит Знаки УЕФА, не должно вводить в заблуждение, будто веб-сайт или оператор веб-сайта официально связан с Событием.