Госкомтелерадио нужно 9 млн. на пиар подготовки к ЧЕ-12

Государственный комитет телевидения и радиовещания намерен до конца этого года освоить около 9 млн. грн. на информационное обеспечение подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомтелерадио Александр КУРДИНОВИЧ.

По его словам, после определения УЕФА украинских городов, где будут проходить матчи чемпионата, планируется начать широкую информационную кампанию по освещению подготовки Украины к турниру, в том числе и в зарубежных СМИ. В Госкомтелерадио планируют уделить особое внимание именно городам, которые будут принимать чемпионат, и при определении соответствующих информационных мероприятий максимально учесть их предложения.

Относительно стоимости такой кампании А.КУРДИНОВИЧ отметил, что сегодня сложно говорить о конкретных цифрах, поскольку нет самой программы, и он может говорить только о приблизительных расчетах. “Исходя из объективной потребности в финансировании мероприятий, которые могут быть, стоимость этой кампании и ее проведения как в Украине, так и за рубежом, должна составлять приблизительно 9 млн. грн. в этом году”, - сказал он.

Начало информационной кампании, подчеркнул А.КУРДИНОВИЧ, зависит от ее финансирования со стороны городов-хозяев и государственного бюджета, и отметил, что на сегодняшний день Госкомтелерадио еще не получил средств, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки Украины к Евро-2012.

По словам А.КУРДИНОВИЧА, информационная кампания будет включать прямую и непрямую рекламу, размещение информации о подготовке к чемпионату в Украине в зарубежных СМИ и т.п. Также планируется организация пресс-туров для польских журналистов в Украину и украинских в Польшу для ознакомления с состоянием подготовки непосредственно на месте.

Как сообщал УНИАН, 12-13 мая проводится заседание Исполкома УЕФА, на котором будут определены города, которые будут принимать Евро-2012 в Украине и Польше. За право принять матчи европейского футбольного первенства 2012 года соревнуются по шесть городов в каждой стране.