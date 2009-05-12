Билеты на стамбульский финал Кубка УЕФА поступили в продажу

С сегодняшнего дня, 12 мая, начинается свободная продажа билетов на финальный матч Кубка УЕФА в Стамбуле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», приобрести их можно в Донецке в кассах РСК «Олимпийский». Стоимость билетов — 480 и 810 грн. Одновременно прямо в кассах можно купить специальную футболку с официальной символикой финала Кубка УЕФА.

Продажа билетов в розницу предназначена для тех, кто планирует добираться до Стамбула самостоятельно. Для тех же болельщиков, которые еще не определились, каким транспортом отправятся в Турцию, сейчас формируются специальные туристические пакеты, включающие билет на матч, перелет, гостиницу (в случае необходимости) и атрибутику ФК «Шахтер». Где и когда можно ознакомиться с содержанием этих туров, а также узнать их стоимость, в ближайшее время будет дополнительно сообщено.

Согласно правилам УЕФА при приобретении билетов на финал необходимо заполнить анкету и предъявить удостоверение личности (загранпаспорт). В одни руки будет продаваться не более 4-х билетов, причем на каждый из них нужно будет заполнять анкетные данные и предоставить данные загранпаспорта того, для кого покупается билет.

Получить консультацию по вопросам покупки билетов на финал Кубка УЕФА можно по телефонам: (062) 387-01-93, (062) 387-01-92 (факс) или по e-mail final@shakhtar.com — ежедневно с 9.00 до 18.00.