В Украине не хватает специалистов гостинично-ресторанного дела

В Украине для проведения Евро-2012 не хватает специалистов гостинично-ресторанного дела.

Как сообщает “Немецкая волна”, Министерство образования считает целесообразным вернуть госзаказ на подготовку соответствующих специалистов, отмененный правительством из-за кризиса.

В министерстве считают, что гостинично-ресторанное дело является особенно актуальным в рамках подготовки к Чемпионату по футболу, и города, которые будут принимать Евро-2012, будут нуждаться в специалистах в этой сфере. Отказ на один год от госзаказа на рестораторов, парикмахеров, делопроизводителей, документоведов и остальные специальности правительство аргументирует кризисом и уменьшением количества выпускников школ.

В комментарии «Немецкой волне» эксперт по гостиничному делу Андрей ШЕВЦИВ заметил, что правительству не только не следует отменять госзаказ, но и дополнительно профинансировать создание учебных баз для специалистов гостинично-ресторанной сферы, поскольку ситуация сложная. Он объяснил это тем, что в настоящее время большинство людей, работающих в этой сфере, - не профессионалы, а преимущественно те, которые потеряли основную работу. Кроме того, добавил А.ШЕВЦИВ, специалистов маловато и нет курсов повышения квалификации.