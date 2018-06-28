Шесть украинских городов для Евро-2012? Вполне реально!

Решение Исполкома УЕФА от 26 сентября 2008 года, которым было отменено деление городов-претендентов на основные и резервные, а также обязательное их паритетное распределение между Украиной и Польшей, поднял волну предположений и домыслов. И почему-то все возможные комбинации из цифр от 2 до 6 неизменно в интересах наших соседей и партнеров. Однако может же быть и по-другому!

Уже через пять дней, 13 мая, тот самый Исполком УЕФА, после заседания Наблюдательного совета 8 мая, выставит окончательные оценки проведенной работы каждым из 12 городов в двух странах и расставит все точки над “і”, назвав шесть или восемь принимающих городов. А всей журналистской братии и разного рода экспертам останется лишь догадываться и спорить, почему выбор остановлен именно на том городе-претенденте, а не на другом, какой аргумент оказался весомее и так далее.

Однако снова и снова в зарубежных СМИ всплывает “сенсационная” информация о “тайных”, “чрезвычайно секретных”, будто-то уже существующих, решениях УЕФА относительно принимающих городов и их распределения между странами. И опять, по словам “чрезвычайно поинформированных источников”, симпатии на стороне наших соседей.

Это уже начинает раздражать. Создается впечатление, что нас пытаются убедить в собственной неполноценности, неспособности реализовать серьезные масштабные проекты. Но это совсем не так!

В преддверие знакового заседания УЕФА можно уверенно констатировать, что каждый из украинских городов заслуживает, как минимум, на благодарность и имеет вполне реальные шансы стать хозяином матчей турнира. Сдвиги и положительные тенденции отмечаются инспекторами УЕФА по всем направлениям подготовки инфраструктуры, состояние которых еще год назад светило вполне реальной перспективой помахать вслед Евро-2012 платочком и вытереть скупую слезу.

Самый главный наш козырь – стадионы и учебно-тренировочные базы. Да, действительно, в половине городов-претендентов начало их строительства или реконструкции было сложным и задержалось через определенные причины. Долго запрягали во Львове, Одессе да и самой столице. Еще свежи воспоминания о том, как Киев возился с извечным земельным вопросом, но в нем поставлена точка. И маховик стадионного строительства в настоящий момент работает на полную мощность и в этих городах.

Три других претендента – Днепропетровск, Донецк и Харьков – уже давно машут лопатами на своих стадионах и результат их усилий красноречив. “Арена Днепр” хоть сегодня готова принять участников и гостей “игры миллионов”, “Донбасс Арена” засияет величием “элит”-класса в конце лета, а “Металлист” сбросит реставрационное риштованние под занавес года, потому что харьковчане обязались завершить все на шесть месяцев ранее запланированного.

А теперь скажите, скольких современных арен, готовых принять матчи Евро-2012, будет до начала 2010 года в Польше? Трудно назвать, потому что соседи еще только заканчивают заключать контракты на строительство, а завершение реализации этих проектов запланировано на 2011 год. Вот и все спортивные “преимущества”.

По другим направлениям подготовки у нас почти такая же “запара” как и у них. Гостиницы сегодня чуть ли не наибольшая проблема как Украины, так и соседней Польши. Прихотливый европейский турист или представитель “семьи” УЕФА не захочет и минуты оставаться в номере отечественной гостиницы, оборудованном по стандартам советского времени, когда в почете была скромность и ограниченность во всем. “Три, четыре и пять звездочек” по-видимому уже снятся людям, которые занимаются подготовкой размещения гостей Евро. Это такой себе "звездный” барьер, который трудно взять, но нужно, чтобы не посрамитися на всю Европу.

Но это, подчеркнем еще раз, на сегодня. По планам, согласованным с УЕФА, большинство объектов инфраструктуры размещения должны быть готовы до конца 2011 г. И разве это такая уж чрезвычайная задача - за два с половиной года построить гостиницу? Вполне посильно. Поэтому в настоящий момент можно сколько угодно напускать на себя умный вид, сводить брови и критиковать, критиковать, критиковать... С одной стороны, все будто и правильно, гостиницы в зоне высокого риска, но это сегодня, и только по количеству висококатегорийных номеров.

А до 2012 года необходимое количество 3*-х, 4*-х и 5*-ти звездочного жилья будет, безвыходных ситуаций не бывает. Уже в настоящий момент Одесса, Днепропетровск и Донецк изучают возможность замены сухопутных помещений плавающими – круизными судами. К тому же, УЕФА идет нам на встречу и заявил о намерении уменьшить требования относительно количества номеров высокой категорийности.

Такая же ситуация, по словам Мартина Герры, руководителя польской “PL.2012”, ответственной за подготовку страны к Евро, и у них. Мировой кризис и называется так, потому что действует на всех без исключения. А в Польше, как и в Украине, практически все гостиницы должны строиться средствами частного инвестора, который сейчас чувствует незаурядные затруднения с деньгами. Поэтому строительные проекты и отложили на будущее, благо, время еще есть.

Теперь посмотрим на транспорт – летающий, рельсовый и колесный. Здесь мы, правду говоря, по-видимому немного сдаем. Не знаю наверное, какие аэропорты у соседей, но наши желают быть лучшими. Однако, взлетно-посадочные полосы в аэропортах строятся за государственные средства, поскольку это стратегические объекты, которые принадлежат к сфере национальной безопасности и останутся в собственности государства.

А пассажирские терминалы – это немного другая парафия, к которой привлекают частных инвесторов. Однако сегодня, в условиях кризиса, желающих приобрести частицу того, что носит гордое название “международный” в соединении со словом “аэропорт”, очень мало. Да и много времени упустили на бюрократическую волокиту, как в случае с “Международным аэропортом “Днепропетровск”. Это правда.

Но, во-первых, запас времени еще немного остался и мы уже не один раз доказали, что даже начав с опозданием, можем финишировать вовремя. Как известно, “и Москва не сразу строилась”. А во-вторых, есть варианты – не строить грандиозный большой пассажирский терминал, а сделать его меньше. А на время Евро, для большей пропускной способности, установить временные “терминальчики”. Такой опыт тоже изучается городами-претендентами.

Относительно автомобильных дорог, то здесь мы не намного хуже наших соседей. Советское прошлое еще долго будет аукаться и полякам, и нам. Хотя нам, по-видимому, больше, извилистыми узенькими дорогами, которые весело пробегают населенными пунктами, не позволяя набрать скорость и успокаивая особенно горячих “гонщиков”. Что ж, будем строить. Вон, Мировой банк дал деньги на дорогу с Киева до Харькова, есть автобан со столицы в Одессу, а другие магистрали, пока еще, в проектах. Но построим. Как сказал тот-таки господин Геррао Польше, нужно понимать, что автомагистрали строятся не для Евро-2012, а для страны, на многие годы. И какая-то часть их будет готова к турниру, какая-то позже – горя в этом нет. Так же будет и у нас – что-то до 2012 года, что-то позднее.

Железная дорога тоже, как будто, не зевает. Еженедельно отчитывается о километрах замененных рельсов и электрифицированных участков, новые стрелочные переводы, внедрение европейского уровня услуг и тому подобное. Вот с вагончиками могут возникнуть трудности, потому что не за что купить новые. Но будем уверены – выход найдут. Капитально подремонтируют старый фонд, попросят денег у государства, возьмут кредит в банке. Варианты есть, и ситуация тупиковой не является.

И еще несколько мыслей, но уже не на тему инфраструктуры. Кажется очень неправдоподобным, что Федерация футбола Украины предложила польским коллегам общую заявку на Евро-2012 для того, чтобы получить свое представительство лишь в лице одного или двух городов. С таким успехом можно было подать общую заявку с Германией или Италией, отдать им все города, а самим удовлетвориться лишь Киевом.

К тому же, УЕФА тоже видел, кому доверяет проведение самого престижного спортивного турнира Европы и что мы с Польшей в целом на одинаковом уровне по его критериям. Лично я ни за что не поверю, что президент ФФУ Григорий Суркис, задумывая такое большое дело, не верил в паритетное представительство и готов просто так сдать позиции украинского футбола. Если бы это так и было, то мы видели бы Суркиса, который сидит в Доме футбола и оттуда наблюдает, как валится все дело. Но, как все увидели, именно он приложил больше всего усилий, чтобы раскачать наших озабоченных политическими рейтингами руководителей государства, обратить на Евро внимание местной власти и убедить УЕФА, что мы таки способны сказать "б" после того, как сказали "а" и победили в конкурсе стран-хозяев. Не может быть, чтобы после этого усилия Украины не были учтены.

К тому же, именно украинские футбольные клубы демонстрируют успехи, достойные поощрения Чемпионатом Европы, а распространение массового футбола в Украине ставят в пример всему европейскому футбольному сообществу. А энтузиазм, с которым в украинских городах боряться за право попасть в список избранных, просто поражает представителей УЕФА, даже наивысшего уровня. Инспектора Европейского футбольного союза так и говорят, что выбор сделать будет очень трудно, потому что все достойны. Кто-то может это отрицать?

Так как вам такой поворот сюжета? Может Украина выставить шесть городов на Евро-2012? Вполне! Но почему-то "сенсационные" новости из нашего государства не выходят, а с настойчивой системностью рождаются в информационных потоках соседей и партнеров. Почему? Что это – банальная погоня за "жареной" новостью, нехватка информации о действительном состоянии дел в украинских городах или что-то другое? А возможно, кому-то не дает покоя то, какими темпами идут работы в Украине и, ничего лучшего не придумав, продуцируются подобные провокационные сплетни?

Хотя, чего скрывать, раньше и мы сами докладывали руку для появления разнообразных провокаций, выбирая модель управления подготовкой, соревнуясь за полномочия, пока не стало понятно, что нужна кропотливая, системная, рутинная работа. И сегодня можно уверенно констатировать, что полномочия разделены, ответственность определена и весь механизм согласованно работает.

Поэтому нет абсолютно никаких оснований утверждать, что у нас все так плохо, а у соседей так хорошо. Мы в одинаковых условиях и последнее слово будет 13 мая за УЕФА.

Футбол не измеряется лишь деньгами, инвестициями, дорогами или гостиницами, хотя без них никуда. Футбол - это, в первую очередь, игра, зрелище, спектакль, который разыгрывают на поле игроки команд. И именно за это мы его любим, радуемся победам своих любимцев, поддерживаем их при неудачах и называем футбол "игрой миллионов".

P.S. Недели две назад Киев посетила группа польских спортивных журналистов. Так вот, пообщавшись с украинскими коллегами, а затем еще и увидев собственными глазами, что делается в столице Украины их оценки существенно изменились. Так может стоит нашим коллегам и, без преувеличения, наилучшим друзьям чаще приезжать, чтобы не возмущать без причины информационное пространство.

Андрей Мороз