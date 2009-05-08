14 мая во Львове начнут реконструкцию стадиона “СКИФ” к ЧЕ

Проект реконструкции стадиона «СКИФ» Львовского государственного университета физической культуры (ЛГУФК) прошел заключительную экспертизу стадии «Рабочий проект».

Как сообщили УНИАН во Львовской облгосадминистрации, по словам проректора ЛГУФК Степана Панюци, уже с 14 мая начнутся работы по реконструкции стадиона как тренировочной базы для команд-участниц Евро-2012.

Разработчиком указанного проекта является ТЗОВ «АРКА-МОРИС», которое одновременно является генеральным подрядчиком строительства.

На сегодня уже завершены земельные работы и демонтаж трибун стадиона.

Отмеченый тренировочный центр есть единственным во Львове, который финансируется за счет средств государственного бюджета. В будущем он будет использоваться в качестве одной из баз для подготовки отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Лондоне и в Сочи.