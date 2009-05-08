14 мая во Львове начнут реконструкцию стадиона “СКИФ” к ЧЕ
Экспертиза дала добро
Проект реконструкции стадиона «СКИФ» Львовского государственного университета физической культуры (ЛГУФК) прошел заключительную экспертизу стадии «Рабочий проект».
Как сообщили УНИАН во Львовской облгосадминистрации, по словам проректора ЛГУФК Степана Панюци, уже с 14 мая начнутся работы по реконструкции стадиона как тренировочной базы для команд-участниц Евро-2012.
Разработчиком указанного проекта является ТЗОВ «АРКА-МОРИС», которое одновременно является генеральным подрядчиком строительства.
На сегодня уже завершены земельные работы и демонтаж трибун стадиона.
Отмеченый тренировочный центр есть единственным во Львове, который финансируется за счет средств государственного бюджета. В будущем он будет использоваться в качестве одной из баз для подготовки отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Лондоне и в Сочи.