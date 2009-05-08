По периметру Донбасс Арены укладывают искусственный газон

На Донбасс Арене заканчивается укладка искусственного газона, который обрамляет будущее естественное футбольное поле вдоль периметра на расстоянии 2 м от боковой линии и 3 м от линии ворот.

Это так называемая техническая зона для перемещения техники по уходу за травяным газоном и на то время, когда на поле появится натуральное покрытие, отличить его от синтетики обрамления будет очень тяжело, сообщают в пресс-службе стадиона.

Синтетическое покрытие являет собой ворс, закрепленный на подстильном материале. Эта ворсовая поверхность с помощью специальной машины будет набита сухим мелким песком, а уже потом заполнена слоем резиновой крошки. Эффект выйдет чрезвычайным - на поверхности этого «пирога» вырастут ворсинки синтетической травы высотой 15-20 мм, совсем как настоящие.

Правда, такое покрытие тоже будет требовать определенного досмотра и обслуживания, иногда не менее тщательного и педантичного, чем основной естественный газон.