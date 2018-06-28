Мартин Герра: “Поляки должны понимать, что право на Евро получили благодаря Украине”

Мартин Герра – президент компании «PL.2012», ответственной за подготовку Польши к проведению Чемпионата Европы 2012 года по футболу, ответил на вопросы, актуальные сегодня для Украины и для Польши в контексте ожидания заседания исполкома УЕФА 12-13 мая в Бухаресте.

– После своего последнего визита Мишель Платини был очень доволен прогрессом Польши в вопросах подготовки к чемпионату. Что поразило его больше всего?

– Я думаю, прежде всего - это тяжелый труд людей на протяжении последних 14 месяцев. Как вы помните, в начале 2008 года Платини заявил, что нам нужно двигаться быстрее, что работы должны быть более последовательными и организованными. Теперь вы можете наблюдать в Польше визуальные результаты, например, строительство стадионов. Мы перешли от состояния идей и проектов к конкретным работам, и сейчас уже готовы объекты инфраструктуры в Варшаве, Гданске, Познани, Кракове и Вроцлаве, значительные подготовительные работы проведены в Хожуве. Похожая ситуация и с аэропортами: мы подходим к вопросу выбора подрядчиков и ожидаем, что работы должны начаться уже летом. Позитивная ситуация сложилась и относительно трех -, четырех - и пятизвездочных гостиниц.

По моему мнению, особенно важным является управление проектами. На данное время очень легко понять, кто за что отвечает в Польше. Министерство по вопросам спорта ответствено на уровне польского правительства, Комитет по подготовке к Евро-2012 – на уровне процесса подготовки. Мы успешно сотрудничаем с местными командами шести городов и ПФА. Таким образом, охватываем все отрасли, от строительства стадионов, ІТ-коммуникаций, интеллектуальной собственности - к безопасности и медицинскому обслуживанию. Мы четко установили приоритеты - теперь существует свыше 350 инвестиционных проектов, план действий расписан на три года, распределенный по кварталам, месяцам и неделям. Поэтому, каждую неделю мы точно знаем, какие работы должны быть выполненные. Это то, которое называется «активным» управлениям, когда мы думаем о рисках, и о будущем. Это были основные аргументы для Платини. Конечно, он отметил позитив, но также мотивировал нас работать еще больше.

– Во время встречи с представителями УЕФА вы презентовали ход подготовки по каждому городу. Получали ли вы какие-то оперативные оценки со стороны инспекторов? По их мнению, какие города наиболее подготовлены? – По каждому из городов представители УЕФА ставили вопрос. Но это не была встреча для высказывания оценок. Я уверен, что именно сейчас они готовят финальный отчет относительно ситуации во всех городах Польши и Украины к заседанию 13 мая, когда УЕФА озвучит свои оценки. Мы не обсуждали, какой город лучше или хуже.

– По вашему мнению, что влияет на формирование оценок УЕФА больше: общая политическая и экономическая ситуация в стране или прогресс в вопросах развития инфраструктуры городов, поскольку много из них находятся лишь на первой стадии строительства и крайне тяжело предоставить им оценку.

– Прежде всего, должен быть четкий план того, что вы стремитесь, дальше – определены сроки, потом – гарантирован бюджет и добрая команда на месте работ. По моему мнению, теперь в Польше все важные проекты выполняются намного раньше отмеченных в плане сроков. Обычно, самым тяжелым является первый этап работ – стадия проектирования и выбора подрядчика. Стадия строительства намного проще. Финансирование гарантируется государством или местным бюджетом. Польша имеет несколько преимуществ в вопросах финансирования, поскольку у нас еще есть средства Европейского Союза. С этой точки зрения, ситуация очень стабильна.

В городах у нас работают хорошие команды, мы регулярно встречаемся. К тому же, у нас используются некоторые новейшие технологии. Например, все стадионы оборудованы веб-камерами порталами и мы можем наблюдать ежедневный прогресс строительства «он-лайн». Кстати, УЕФА также имеет доступ к этой системе управления.

Все это было важным для УЕФА – увидеть риски и оценить их. Из этой позиции, мы также дали позитивные сигналы.

– Нынешний экономический кризис отразился на возможностях многих инвесторов и банков. Повлияло ли это на частные инвестиции в Польше?

– В кризисы - две стороны. Первая – позитивная, касается инвестиций: здесь имеет место снижение стоимости материалов, а также стоимости труда. Конкуренция между строительными компаниями намного выше, чем к кризису. Например, последнее предложение от генерального подрядчика относительно строительства Варшавского национального стадиона было на 55 млн. евро ниже, чем мы рассчитывали. Это значительная позитивная разница.

В то же время, можно наблюдать, что частные инвесторы, особенно в гостиничной отрасли, менее динамические. Они решили отложить некоторые инвестиционные проекты. Теперь строится 70 гостиниц, которые будут завершены до 2011 г. Учитывая глобальную ситуацию, я не ожидаю роста инвестиций в гостиничную инфраструктуру. Информация относительно 350 инвестиционных проектов размещена на нашем сайте и кто-либо в Польше или в Европе может проверить, на какой стадии мы находимся. Общая сумма этих инвестиций - почти 20 млрд. евро, большинство из которых – 80%, из государственного и местного бюджетов. Частица частных инвестиций имела и в основном эти деньги вложены в ІТ-коммуникации, гостиничный бизнес и тренировочные базы для команд.

– Вы вспомнили о средствах ЕС на развитие инфраструктуры. Однако, последние комментарии польских правительственных чиновников более скептические относительно своевременной подготовки дорог и железнодорожных путей. Что вызывало этот скептицизм? – Я думаю, здесь существует два аспекта. Прежде всего, дороги, особенно основные магистрали, - самое слабое место в Польше. К Евро-2012 запланировано строительство трех автомагистралей: одной – из північночі на юг и двух – с запада к востоку. Они будут готовы своевременно и это будет большим достижением, поскольку теперь имеем лишь несколько километров добрых дорог, а после строительства будем иметь приблизительно 1000 км. Но в действительности люди ожидают больший. Это очень интересно, потому что, в действительности, строительство магистралей не является приоритетом в процессе подготовки, хотя водители ожидают автобаны.

Однако мы строим дороги не для Евро-2012, а для страны и должны быть рациональными: некоторые дороги будут готовы к Евро-2012, а некоторые будут модернизируемыми во время турнира. Чемпионат в 2012 году – не конец света. Придет и 2014 год, и много инвестиционных проектов будет реализовано немного погодя. Это нормальный путь.

В Германии, во время турнира, по пути в Берлин, фанаты могли наблюдать строительство многих дорог. В Вене во время Евро-2008 также много объектов находились в стадии строительства. Потому необходимо понимать ожидание, но в то же время быть рациональными. Но в любом случае три главных дороги будут готовы к Евро-2012 своевременно.

– Как вы взаимодействуете на национальном и местном уровнях с городами в Польше? – Прежде всего принимающей стороной турнира выступает страна, а уже потом -міста. И если один город подготовленно лучше, а другое хуже, от этого пострадает репутация турнира в целом. Потому все города должны быть одинаково хорошо подготовленные. Приведу несколько примеров.

В марте 2008 года, когда мы присоединились к проекту, одним из первых решений было работать с городами. Были созданы команды: в каждом городе назначили руководителя проекта, ответственного за процесс подготовки. В то же время во всех городах работают координаторы по тем же отраслям, что и в нашей компании «PL.2012» и они работают вместе. Каждые шесть недель мы организуем встречи с командами всех городов, на которых обсуждаем, что было достигнуто с момента нашей последней встречи, а также что запланировано на следующие шесть недель. Почему? Потому что в таком случае мы имеем возможность действительно контролировать проекты. Например, мы спрашиваем: какие решения будут приняты в местных комитетах 25 мая для достижения цели, запланированной на 13 июня. Таким образом, это очень тесное сотрудничество, мы в курсе всего, что должно быть сделано.

В то же время, мы поддерживаем города. Например, у нас существует специальный закон об инвестициях: если находят инвестора для Евро-2012, его вносят в специальный список проектов. Это дает возможность городам быстрее принимать решение. Время – действительно, важная составляющая в этом проекте.

Могут показаться странными мои следующие слова, но мы ничего не делаем для Евро-2012, мы имеем в виду, что каждая инвестиция – это добро для страны, для города. Мы работаем как одна команда, все время ища наилучшие решения. Очень часто в одних городах находят хорошие решения, другие могут выучить их опыт и принять такие же решения. Это командная работа.

– Планируете ли Вы вносить изменения в управление процессом подготовки после того, как конкретные города будут избраны?

– Единственная возможна изменение – это то, что мы будем работать еще теснее с городами и из УЕФА.

– Вопрос, который тревожит поляков и украинцев – распределение городов между странами. Скажите откровенно, в состоянии ли Польша подготовить шесть городов на высоком уровне в случае, если УЕФА примет такое решение?

– Здесь существует три важных момента. Каждый в Польше должен понимать, что решение относительно предоставления права организовывать чемпионат из футбола Евро-2012 в двух странах было принято благодаря Украине, особенно господину Суркису и людям из Федерации.

Во-вторых, наш приоритет – сделать турнир вместе, но, если быть честным, мы не принимаем решения, это делает исключительно УЕФА. Естественно, что когда турнир организуется совместно, язык должен идти о ровном делении и мы это осознаем. В то же время мы не имеем права говорить руководителям УЕФА, что они должны делать. Они организуют это событие вчотирнадцяте. Они – действительно, опытные специалисты, которые понимают цели и приоритеты. Я убежден, они примут надлежащее решение.

– М.Платини во время последнего визита к Украине сказал, что соглашение о паритетном делению мосте к УЕФА не поступало. Прилагают ли совместные усилия обе страны чтобы убедить УЕФА принять такое решение? – Мы должны понимать, что является важным для УЕФА - это стадионы, аэропорты, транспорт, тренировочные базы, ІТ-коммуникации и безопасность. Это то, над чем мы работаем вместе с Украиной и экспертами УЕФА и потому эксперты знают обо всем. Конечно, во время заседания Комитета 8 мая мы, Польша и Украина, будем иметь общий подход к проведению турнира.

– Как вы считаете, какое решение может быть наилучшим для обеих стран во время заседания УЕФА в Бухаресте 13 мая?

– Думаю, наилучшим решением будет то, которое будет устраивать все стороны.