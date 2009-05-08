Тимошенко верит, что Шахтер выигрывает Кубок УЕФА

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поздравила донецкий “Шахтер ” с выходом в финал Кубка УЕФА и выразила надежду, что победителем турнира станет именно украинский клуб.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связях со СМИ Секретариата Кабинета министров.

“Поздравляю обе украинские суперкоманды с прекрасной игрой в полуфинале Кубка УЕФА. Это прекрасно, когда два наших клуба играют в таком престижном турнире.

Болеть легко, потому что знаешь, что все равно победит Украина, украинский футбол.

Вы молодцы, ребята, вы просто супер!”, - цитирует премьера пресс-служба правительства.

По словам Ю.Тимошенко, она лично болела за обе команды. “Вчера больше повезло «горнякам», но в «Динамо» (Киев) уже есть два еврокубка. Теперь я надеюсь и верю, что еще один европейский футбольный приз будет у «Шахтера». Они заслужили. Я верю в «Шахтер», я верю в победу”, - говорится в поздравлении главы правительства.

Я точно знаю, отметила Ю.Тимошенко, что такая игра, такой спорт соединяют страну, и она знает точно, что “20 мая вся страна - от Ужгорода до Луганска - сядет у телевизоров, чтобы болеть за прекрасное зрелище, за великую Украину”.

Свое поздравление премьер завершила словами: “Вперед «Шахтер»! Украина сильная!”