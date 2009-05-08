«Донбасс Арену» откроют 29 августа

Церемония торжественного открытия нового стадиона в Донецке «Донбасс Арена» состоится 29 августа – в День города и День шахтера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Шахтер», об этом после окончания матча с ФК «Динамо» сказал президент клуба Ринат АХМЕТОВ.

«Мы пока об этом не говорили, но сегодня я могу сказать, что торжественное открытие «Донбасс Арены» состоится в знаменательный для «Шахтера», для всего нашего края день — День города и День шахтера — 29 августа этого года», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он подчеркнул, что 29 августа – это символичная дата и пригласил всех на открытие стадиона.

Справка УНИАН. «Донбасс Арена» будет относится к категории «элит» по квалификации УЕФА и станет одним из самых современных спортивных сооружений Европы. Стадион по количеству мест – 51 тыс. 267 – будет вторым в Украине и примет матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Стоимость арены составляет 1 млрд. 210 млн. грн., строительство финансируется из бюджета футбольного клуба «Шахтер».

Сейчас на «Донбасс Арене» заканчиваются работы по укладке газона футбольного поля, установке и наладке всех систем жизнеобеспечения. Кроме того, идет разбивка парка вокруг стадиона и высаживание зеленых насаждений.