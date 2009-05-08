Израиль поможет Одессе готовиться к ЧЕ-12

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ и заместитель Генерального директора МИД Израиля - глава департамента Центральной Европы и Евразии Пинхас АВИВИ обсудили вопросы укрепления культурного сотрудничества в рамках подготовки к переговорам о введении безвизового режима между двумя странами.

«Мы надеемся, что переговоры о введении безвизового режима начнутся ближе к концу текущего года, - заявил после встречи с мэром Одессы П.АВИВИ. И высказал убеждение, что «эта тема интересует очень многих в Украине. Государство Израиль также считает важным многогранное сотрудничество с Украиной».

По словам замгендиректора МИД Израиля, «уже подготовлен ряд проектов двухстороннего сотрудничества, в частности, в области культуры и науки. Одесса, конечно, будет частью этих проектов».

На встрече, отметил П.АВИВИ, также обсуждались перспективы развития побратимских отношений между Одессой и Хайфой и расширение так называемой «молодежной дипломатии».

«Если молодые люди Украины и Израиля встречаются и остаются друзьями сегодня, - убежден высокий гость, - можно рассчитывать, что они будут относиться друг к другу с уважением и в преклонном возрасте».

Э.ГУРВИЦ рассказал гостям из Израиля о международных и побратимских связях Одессы, а также подготовке города к приёму участников и гостей Евро-2012. «Мы с нетерпением ожидаем решения УЕФА о том, какие города Украины будут принимать Европейский Чемпионат по футболу в 2012 году? - подчеркнул ГУРВИЦ. – И надеемся, что Одесса получит статус такого города».

Во встрече заместителя Генерального директора МИД Израиля с мэром Одессы приняли участие начальник отдела Евразии департамента Центральной Европы и Евразии МИД Израиля Гери КОРЕН и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Мэрия организовала для П.АВИВИ и сопровождающих его лиц экскурсию по памятным историческим местам, связанным с развитием патриотического еврейского движения в Одессе.