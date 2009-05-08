Луценко с руководством полиции Сеула посетил корейские стадионы

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО провел встречу с руководством полиции города Сеул (Республика Корея).

Как сообщили УНИАН в департаменте связей с общественностью МВД Украины, встреча состоялась в рамках официального визита делегации Министерства внутренних дел Украины в Республику Корея.

Кроме того, украинская делегация посетила Муниципальный центр координации транспортной и информационной системы, который осуществляет видеонаблюдение за дорожным движением в городе Сеул. Также, ввиду того, что Украина готовится к проведению Чемпионата по футболу Евро-2012, а Республика Корея имеет значительный опыт в организации и проведении масштабных спортивных мероприятий, представители нашего государства посетили стадионы, где проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2002 года.