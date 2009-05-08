Во Львове на стадионе начали строить зрительские трибуны

Во Львове на строительстве нового стадиона к Евро-2012 начали строить несущие колонны рядов, которые будут располагаться на первом ярусе футбольной арены.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, на будущей северной трибуне стадиона уже установлены 12 из 24 колонн.

Согласно графикам строительства, установка всех колонн под посадочные ряды на первом ярусе стадиона будет длиться до конца августа.

Эти работы ведутся с одновременным завершением фундаментных работ, в частности, сооружения фундамента на главной трибуне - западной. Все фундаментные работы будут завершены до конца мая.

Справка УНИАН. Генеральным подрядчиком строительства нового стадиона во Львове является ООО "Проектно-строительное предприятие "Азовинтэкс" (Мариуполь). Финансирование работ, предварительная сметная стоимость которых составляет 609 млн. грн., осуществляется из бюджета города. Проектное количество мест на новой арене - 34 тысячи.

Между тем, УЕФА определит принимающие матчи Евро-2012 города в Украине и Польше 13 мая после заседания Исполкома организации в Бухаресте (Румыния). Пока на право принять Евро-2012 претендуют по шесть городов в каждой стране.