Матч Шахтер - Динамо стал для Ахметова самым коротким в сезоне

Президент “Шахтера” Ринат Ахметов уехал со стадиона в Донецке, где проходил ответный полуфинальный матч Кубка УЕФА “Шахтер” - “Динамо” на 46-й минуте, сразу после окончания первого тайма, сообщает пресс-служба клуба.

Отвечая на вопрос журналистов о том, стал ли прошедший матч для него самым коротким, Р.Ахметов ответил: «Да, на сорок шестой минуте я уже «катапультировался». Он добавил, что не видел, как «Динамо» забило ответный мяч.

«На этот раз мне интуиция подсказала, чтобы я уже на сорок шестой минуте уехал. То есть это произошло сразу после свистка судьи. Я даже не видел пропущенный гол. Такое у меня впервые. Наверное, какая-то сила меня выдавила со стадиона», - сказал президент «Шахтера». По его словам, ночью после матча ему будет не до сна, потому что «еще надо второй тайм посмотреть».

Говоря о поединке, Р.Ахметов отметил, что “Шахтер” выглядел неплохо и поздравил тренерский штаб, всех сотрудников клуба и болельщиков с выходом команды в финал Кубка УЕФА.

Отдельно Р.Ахметов выразил благодарность главному тренеру Мирче Луческу за то, что он «выдержал очень тяжелую осень». По словам президента «Шахтера», «не каждый тренер сможет так достойно выдержать подобное давление, которое испытывал Мистер».

Р.Ахметов сообщил, что на стадионе в Донецке присутствовали Иосиф Кобзон и Игорь Крутой и выразил им благодарность за поддержку «Шахтера». Более того, добавил Р.Ахметов, И.Кобзон даже угадал счет до игры, но это было без него. Сам президент клуба, по его словам, не слушает до игры никаких прогнозов и не гадает, какой может быть счет.