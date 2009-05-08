Определились финалисты Кубка УЕФА

Уступая в счете, "Вердер" одержал гостевую победу над "Гамбургом" со счетом 3:2 и прошел в финал Кубка УЕФА по правилу выездного гола. В решающем поединке 20 мая в Стамбуле бременцы будут сражаться с донецким "Шахтером".

За несколько часов до того, как "Вердер" в упорной борьбе сломил сопротивление "Гамбурга", в Донецке "Шахтер" со счетом 2:1 взял гору над киевским "Динамо" и тоже вышел в финал.

Стоит отметить, что в решающем поединке немцы не смогут рассчитывать на Диего и Писарро, которые дисквалифицированы через перебор желтых карточек. У дончан по той же причине финальный поединок в Стамбуле пропустит Томаш Хюбшман.

Кубок УЕФА. 1/2. Ответные матчи

"Шахтер" – "Динамо" 2:1 (Жадсон 17, Илсиньйо 89 – Бангура 47).

Неделю назад в Киеве команды сыграли в ничью 1:1.

"Гамбург" - "Вердер" 2:3 (Олич 13, 87 - Диего 29, Писарро 66, Бауманн 83)

Первый матч: 1:0.