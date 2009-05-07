Размещение гостей Евро-2012: Киев и Донецк не готовы?

По состоянию на 6 мая 2009 года, дефицит гостиничных номеров к Евро-2012 в Украине составляет 4424 апартамента. Об этом говорится в отчете, который направили в Кабинет Министров руководители городов, претендующих на проведение ЧЕ. В документе учтены только те гостиницы, владельцы которых уже подписали соответствующие обязательства перед компанией TUI Travel PLC – агентством, отвечающим за гостиничное обслуживание в рамках УЕФА Евро-2012.

Лидером по количеству гостиничных номеров является Львов, перевыполнивший требования УЕФА на 581 апартамент (всего – 3126 номер). Однако эксперты отмечают, что лидерство галичан в некоторой степени является виртуальным. «В перечень гостиниц региона включены не только отели Львовской, но и близлежащих областей – Ивано-Франковской и Волынской. На сам Львов приходится всего около 40% указанного в отчете количества номеров. «Есть серьезная угроза того, что западноевропейские болельщики поостерегутся ехать на матч и жить при этом вдали от города его проведения », - считает Антон Горишняк, директор аналитического агентства «Евромониторинг-XXI».

За Львовом по обеспечению гостей Евро-2012 отелями следует Харьков, который гарантировал TUI Travel PLC 2983 номера. Слобожанщина так постаралась, что в итоге смогла предоставила на 218 номеров больше, чем того требует УЕФА. «Харьковские власти оттягивали решение вопроса с отелями до последней минуты, но успели вскочить в последний вагон, и удовлетворить УЕФА» - комментирует г-н Горишняк

Соседний Днепропетровск, в свою очередь, рапортовал о готовности 2683 номеров, что на 153 апартамента больше требуемого количества. Эксперты акцентируют внимание на том, что имевшийся недостаток номеров регион обеспечил за счет пятизвездочных отелей. «В Днепропетровске достаточно ответственно подошли к решению «гостиничного» вопроса, сегодня там полным ходом идет строительство новых суперсовременных гостиниц категорий «4 зведы» и «5 звезд». Более того, днепропетровские инвесторы даже объявили о готовности частично помочь Донецку с сооружением новых отелей», - отмечает эксперт

Неоднозначна ситуация в Одессе, которая, имея статус курортного города, смогла гарантировать только 2631 номер и еле-еле дотянула до норматива УЕФА (всего на 6 апартаментов больше количества, запрошенного УЕФА). «Проблема Одессы не столько в количестве, сколько в качестве номерного фонда, ведь большинство отелей города были сооружены в прошлом и позапрошлом веках», - поясняет директор аналитического центра «Евромониторинг-XXI».

В то же время, в целом общая ситуация с готовностью гостиничного хозяйства по стране остается очень тяжелой. Дефицит номеров составляет 4424 номера: 2026 апартаментов в Донецке и 3356 – в Киеве. Причем столица Донбасса, по мнению экспертов, находится в более тяжелой ситуации. «Без Киева чемпионата не будет, поэтому к сооружению новых отелей в столице подключатся не только частные инвесторы, но и государство. А вот за Донецк тревожно, ведь до недавнего времени этот город воспринимался как наиболее подготовленный к Евро-2012, а картина по гостиницам серьезно снижает шансы столицы Донбасса», - считает г-н Горишняк.

Напомним, что на 13 мая запланировано заседание исполкома УЕФА, на котором определятся принимающие города в Украине и Польше. В Украине претендентами являются Днепропетровск, Донецк, Киев, Львов, Одесса, Харьков; в Польше – Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков, Познань и Хожув. Ранее президент УЕФА Мишель Платини заявлял, что право на проведение матчей Евро-2012 получат наиболее подготовленные города, в которых будут иметься в наличие необходимые объекты инфраструктуры (стадионы, аэропорты, транспортная инфраструктура, индустрия гостеприимства и пр.).