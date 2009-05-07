Украина отчитается перед УЕФА накануне судьбоносного решения

Завтра, 8 мая, в штаб-квартире Европейского футбольного союза в швейцарском городе Ньон украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ в последний раз будет отчитываться о подготовке инфраструктуры городов к Евро-2012 на заседании Наблюдательного совета УЕФА перед определением городов-хозяев турнира.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера Галина РУСИН, украинская делегация сегодня отбыла в Ньон.

Предусматривается, что на заседании Наблюдательного совета выступят И.ВАСЮНИК как правительственный куратор подготовки Украины к Евро-2012 и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС как член Исполкома УЕФА. И.ВАСЮНИК, в частности, отчитается о последних результатах в подготовке инфраструктуры, а именно: тех изменениях, которые произошли в подготовке городов с момента последнего визита в Украину президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ.

Это последний отчет Украины и Польши накануне судьбоносного для обеих стран решения УЕФА относительно определения городов-хозяев турнира и их распределения между странами.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА определит города, которые будут принимать Евро-2012 в Украине и Польше, 13 мая. Сейчас за право принять матчи европейского футбольного первенства 2012 года соревнуются по шесть городов в каждой стране.