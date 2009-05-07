Шахтер - Динамо: на кого ставят букмекеры

Донецкий "Шахтер" является фаворитом ответного полуфинального матча Кубка УЕФА с киевским "Динамо" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу дончан ставки принимаются как 2,10 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), на ничью - 3,20 к 1, а победа "Динамо" оценивается коэффициентом 3,60. Также букмекеры уверены, что "Шахтер" сумеет пробиться в финал по сумме двух матчей. Коэффициент на выход в финал "горняков" составляет 1,50 к 1, тогда как на "Динамо" 2,50 к 1.

В другой полуфинальной паре "Гамбург" - "Вердер" фаворитом также являются хозяева поля. На их победу ставки принимаются как 2,40 к 1, на ничью - 3,40 к 1, а победа гостей оценивается коэффициентом 2,80.

Напомним, полуфинальный матч Кубка УЕФА "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня в Донецке. Начало игры в 19:30, прямая трансляция на телеканале "Интер".

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