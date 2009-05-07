Второй финалист Лиги чемпионов определился на последних секундах

Завершился матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Челси - Барселона 1:1 (первый матч 0:0). На последних секундах матча испанцы сравнивают счет и за счет забитого на чужом поле мяча проходят в финал, где сыграют c Манчестер Юнайтед.

Финал Лиги чемпионов-2008/09 состоится в Риме 27 мая на стадионе "Олимпико", вместимостью 72 тыс. 689 человек.