Премьеры Украины и Польши обсудят вопросы Евро-2012 7 мая
16:47, 06 мая 2009Футбол 2012
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На заседании Совета ЕС в Праге
Премьер-министр Польши Дональд ТУСК встретится с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО 7 мая в Праге в рамках участия в заседании Совета Европейского Союза.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского премьера, руководители правительств планируют обсудить проведение Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
В частности, стороны планируют определить дату заседания совместного организационного комитета под председательством премьеров, которое ранее планировалось на апрель.
Кроме этого, Д.ТУСК планирует обсудить с Ю.ТИМОШЕНКО другие вопросы двустороннего сотрудничества.
Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отменила запланированный на 30 апреля визит в Польшу.
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