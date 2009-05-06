Киевскую гостиницу ”Спорт” хочет незаконно присвоить Минспорта?

Руководство столичного госпредприятия "Гостиница "Спорт" категорически отвергает обвинение Министерства по делам семьи, молодежи и спорта относительно якобы намерений незаконным способом вывести гостиницу из собственности государства с целью его последующей приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила юрист гостиницы Анна ЯРМОЛЕНКО на пресс-конференции на тему “Произвол со стороны министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО”.

"Мы хотим опровергнуть все обвинения в наш адрес Министерства семьи, молодежи и спорта, что работники гостиницы делают попытки присвоить это предприятие и что якобы эта гостиница принадлежит гражданину Молдовы. Хронология событий говорит, что именно Министерство молодежи и спорта намерено завладеть имуществом гостиницы", - сказала А.ЯРМОЛЕНКО.

По ее словам, “после второго прихода ПАВЛЕНКО в кресло министра” со стороны Минспорта “началось вмешательство в хозяйственную деятельность гостиницы”. В частности, это попытки внести изменения в штатное расписание предприятия и ввести должность первого заместителя генерального директора по Евро-2012, инициативы по выводу гостиницы из перечня объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, и последний приказ Минспорта о временной передаче НСК “Олимпийский” части номерного фонда гостиницы, сказала А.ЯРМОЛЕНКО.

Она подчеркнула, что эти приказы противоречат действующему законодательству и не могут быть выполнены руководством гостиницы, а разъяснений из министерства относительно их выполнения предприятие не получало.

Относительно причастности к махинациям с имуществом гостиницы гражданина Молдовы, то, по словам начальника юридического отдела гостиницы Алексея ПЕТРУСЕНКО, Минспорт проинформировали об этом деле еще год назад и сегодня удивлены, почему о нем вспомнили именно сейчас. А.ПЕТРУСЕНКО сообщил, что речь идет о поддельном поручении на получение фиктивного кредита, выданном гражданину Молдовы якобы руководством гостиницы “Спорт” еще в 2004 году, по которому гостиница выступала в качестве финансового обеспечения кредита.

Он отметил, что именно гостиница обратилась в правоохранительные органы и по ее инициативе было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования молдавские правоохранительные органы установили, что печать на документе – поддельная, и уже нашли ее у мошенника. Вместе с тем, подпись тогдашнего гендиректора оказалась якобы настоящей, хотя юристы гостиницы подвергают это сомнению. По словам А.ПЕТРУСЕНКО, гендиректор в то время не имел права подписывать подобные поручения, кроме того, сам бывший руководитель отрицал подписание этого документа.

Сейчас, отметил А.ПЕТРУСЕНКО, судебное разбирательство по делу о фиктивном кредите продолжается в Молдове в апелляционной инстанции.

Об инциденте, который произошел в помещении гостиницы “Спорт” 28 апреля, когда министр Ю.ПАВЛЕНКО бросил бумаги в лицо и.о. гендиректора Юрия СУПРУНЮКА и последний получил травмы, сообщил руководитель службы безопасности предприятия Владимир БЛАУЦЯК. Он сказал, что присутствовал при этом инциденте, и отметил, что “со стороны и.о. гендиректора не было никаких поступков или слов, которые бы так возмутили господина министра”.

В.БЛАУЦЯК отметил, что пострадавшему руководителю предприятия “был нанесен моральный удар”, а сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму Ю.СУПРУНЮК мог получить, когда “ударился потом головой о стену”. По словам руководителя службы безопасности, пострадавший находится на стационарном лечении и уже после выздоровления, вероятно, решит, подавать ли в суд на министра спорта.

В свою очередь нынешний и.о. гендиректора гостиницы Александр АТАЕВ сообщил, что сегодня есть ряд приказов и распоряжений Минспорта, которые частично обжалованы гостиницей и признаны недействительными судом, частично отменены самим министерством. По его словам, сейчас гостиница обжалует приказ министерства о бесплатной передаче НСК “Олимпийский” части собственного номерного фонда.

А.АТАЕВ также сообщил, что руководство гостиницы “Спорт” направило соответствующие обращения о неправомерных действиях Минспорта Президенту Украины, премьер-министру, в Генеральную прокуратуру и прокуратуру города Киева, Фонд государственного имущества и другие государственные учреждения.

Как сообщал УНИАН, 5 мая министр по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что удалось остановить попытку вывести гостиницу «Спорт», расположенную в Киеве неподалеку от НСК «Олимпийский», из собственности государства. По его информации, руководство госпредприятия пыталось провести сделку с целью незаконной приватизации гостиницы. При таком развитии ситуации перед Украиной возникла угроза утратить право на проведение Евро-2012.