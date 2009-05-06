Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА
Лидер - действующий чемпион Европы
Сегодня ФИФА обнародовал очередное обновленное рейтинг-письмо национальных футбольных команд, в котором сборная Украины сохранила за собой 22-ю позицию.
Об этом УНИАН сообщили в информ-службе Федерации футбола Украины.
В майском рейтинге ФИФА лидирует, как и раньше, действующий чемпион Европы - сборная Испании. Второе место – за Германией, а третье осталось за голландцами. Дальше идут сборные Бразилии и Италии.
Относительно соперников украинской команды в отборе к Чемпионату мира-2010, то Англия и Хорватия занимают соответственно 7-ю и 8-ю ступеньки, Беларусь опустилась на две позиции (82), по одной позиции потеряли Казахстан (137) и Андорра (196).
Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 3 июня
Рейтинг ФИФА по состоянию на 6 мая 2009 г.:
1. (1.) Іспанія − 1729
2. (2.) Німеччина − 1362
3. (3.) Нідерланди − 1360
4. (4.) Бразилія − 1281
5. (5.) Італія − 1271
6. (6.) Аргентина − 1195
7. (7.) Англія − 1173
8. (8.) Хорватія − 1151
9. (9.) Росія − 1117
10. (10.) Франція − 1074
11. (11.) Португалія − 1013
12. (12.) Чехія − 968
13. (13.) Греція − 927
14. (14.) Туреччина − 923
15. (15.) США − 919
16. (16.) Уругвай − 909
17. (17.) Парагвай − 906
18. (18.) Швейцарія − 883
19. (19.) Камерун − 871
20. (20.) Болгарія − 840
22. (22.) Україна − 832