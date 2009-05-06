Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сегодня ФИФА обнародовал очередное обновленное рейтинг-письмо национальных футбольных команд, в котором сборная Украины сохранила за собой 22-ю позицию.

Об этом УНИАН сообщили в информ-службе Федерации футбола Украины.

В майском рейтинге ФИФА лидирует, как и раньше, действующий чемпион Европы - сборная Испании. Второе место – за Германией, а третье осталось за голландцами. Дальше идут сборные Бразилии и Италии.

Относительно соперников украинской команды в отборе к Чемпионату мира-2010, то Англия и Хорватия занимают соответственно 7-ю и 8-ю ступеньки, Беларусь опустилась на две позиции (82), по одной позиции потеряли Казахстан (137) и Андорра (196).

Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 3 июня

Рейтинг ФИФА по состоянию на 6 мая 2009 г.:

1. (1.) Іспанія − 1729

2. (2.) Німеччина − 1362

3. (3.) Нідерланди − 1360

4. (4.) Бразилія − 1281

5. (5.) Італія − 1271

6. (6.) Аргентина − 1195

7. (7.) Англія − 1173

8. (8.) Хорватія − 1151

9. (9.) Росія − 1117

10. (10.) Франція − 1074

11. (11.) Португалія − 1013

12. (12.) Чехія − 968

13. (13.) Греція − 927

14. (14.) Туреччина − 923

15. (15.) США − 919

16. (16.) Уругвай − 909

17. (17.) Парагвай − 906

18. (18.) Швейцарія − 883

19. (19.) Камерун − 871

20. (20.) Болгарія − 840

22. (22.) Україна − 832