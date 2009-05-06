Луческу хочет загонять динамовцев и воспользоваться их усталостью

Главный тренер донецкого “Шахтера” Мирча Луческу намерен таким образом построить игру команды в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА, чтобы вымотать игроков киевского “Динамо” и воспользоваться их усталостью для победы в ответственном поединке.

Как сообщают в пресс-службе ФК «Шахтер», об этом он сказал сегодня во время предматчевой прес-конференции в Донецке.

“Самое важное - тактически построить игру и знать, как сделать так, чтобы соперник больше уставал. Грамотные действия команды - заставить соперника больше уставать», - сказал М.Луческу. Он считает, что «горняки» успешно справляются с этой задачей и наверное поэтому кажется, что в конце игры они свежее, чем противник.

Наставник «Шахтера» также сообщил, что не думает о возможном выступлении в финале Кубка УЕФА, поскольку сосредоточен на завтрашнем полуфинале. «Завтра есть игра - перед командой задача достичь результата, который позволит пройти в финал. Если будем думать о том, кто сыграет в финале, то не подготовимся к игре должным образом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, завтра, 7 мая, в Донецке состоится ответный матч 1/2 финала Кубка УЕФА между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Начало встречи – в 19.00, прямая трансляция на телеканале Интер.

В первом матче 30 апреля в Киеве команды сыграли в ничью – 1:1.