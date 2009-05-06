МЮ снова в финале Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" вышел в финал нынешнего розыгрыша турнира, обыграв по сумме двух матчей "Арсенал" - 4:1. В ответной встрече в Лондоне у гостей после гола Пак Чжи Суна дубль оформил Криштиану Роналду. "Канониры" ответили лишь мячом с пенальти Робина ван Перси.

Поражение недельной давности на "Олд Траффорд" с минимальным перевесом оставляло неплохие шансы "Арсеналу". После переезда в 2006 году со старенького "Хайбери" на современнейший "Эмирэйтс Стэдиум" лондонцы сохранили приятную традицию: команда Арсена Венгера крайне уверенно играет против "Манчестер Юнайтед" на своем поле. Вот и в рамках чемпионата в ноябре "канониры" победили дружину сэра Алекса Фергюсона со счетом 2:1.

Что такое поражение в Лиге чемпионов "МЮ" почти забыл: в последний раз неудача постигла команду в полуфинале-2006/07 в противостоянии с "Миланом". С тех пор в активе действующего победителя турнира значились 24 матча без осечек. К тому же в этом розыгрыше подопечные Фергюсона пропустили всего пять мячей, которые "уложились" в три поединка. "Арсенал", правда, мог ответить своей приятной статистикой. В этой Лиге чемпионов финалист-2005/06 на своем поле не проигрывал, а последняя домашняя неудача в еврокубках у "канониров" была датирована игрой с "Челси" в апреле 2004 года. После нее лондонцы 27 встреч шли с победами-ничьими, пока в 100-м матче на европейской арене не нарвались на "МЮ". И впервые в истории не взяли полуфинальный барьер.

Команда Венгера четвертый сезон подряд останется без призов. Выигравший все три своих финала главного клубного турнира Старого Света "МЮ" попробует первым в новейшей истории Лиги чемпионов защитить титул. Его соперником либо, как и в Москве-2008, станет "Челси", либо триумфатор Парижа-2006, очень яркая в этом сезоне "Барселона". Подопечные Гуса Хиддинка и Хосепа Гвардьолы после 0:0 на "Ноу Камп" попытаются предъявить доказательства своей силы в среду, 6 мая, в Лондоне. Второй за два дня лигочемпионский спектакль в британской столице будет дан на "Стэмфорд Бридж".

Лига чемпионов 1/2 финала

Ответный матч

"Арсенал" (Англия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:3 (0:2)

Голы: Пак Чжи Сун, 8 (0:1). Криштиану Роналду, 11 (0:2). Криштиану Роналду, 61 (0:3). ван Перси, 76 - с пенальти (1:3).

"Арсенал": Альмуния, Санья, Коло Туре, Джуру, Гиббс (Эбуэ, 46), Уолкотт (Бендтнер, 63), Фабрегас, Сонг, Насри, ван Перси (Вела, 79), Адебайор.

"Манчестер Юнайтед": ван дер Сар, О`Ши, Фердинанд, Видич, Эвра (Рафаэл Да Силва, 65), Пак Чжи Сун, Флетчер, Кэррик, Андерсон (Гиггз, 63), Руни (Бербатов, 66), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Насри, 69. Адебайор, 81. Эбуэ, 86.

Удаление: Флетчер, 75 (фол "последней надежды").

Судья: Розетти (Италия).

Первый матч - 0:1.

"Спорт Экспресс"